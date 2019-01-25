台灣燈會屏東燈區25日點燈開跑　掌握交通資訊免塞車掃興

▲2019台灣燈會在屏東，屏東燈區今晚開燈登場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東、屏東燈區將1月25日晚上18點30分在屏東市萬年溪公園點燈開幕，展出日期至3月3日，為期38天，縣府備有接駁專車，民眾可多利用，轄區的屏東警分局已規畫交通疏導勤務，籲請民眾配合。

警方說，屏東燈區分屏東市綵燈節及勝利新村燈區二區域，綵燈節燈區部分於屏東市千禧公園勝利東路與自立路口至和生路二段與建南路口（萬年溪河畔沿岸）；勝利新村燈區部分於屏東市青島街與中山路口至青島街與重慶路口。



▲台灣燈會在屏東路網圖▼

燈會期間，在屏東轉運站（臺鐵屏東站旁）備有免費環狀接駁專車，於1月25日至3月3日每日17時至23時每10至15分鐘發車（除夕、初一停駛），民眾可利用縣府提供接駁車專往返燈區，方便又不塞車。

▲台灣燈會在屏東路網圖。

另在接駁車沿線、屏東公園周邊、萬年溪沿線備有共20處停車場供駕駛人使用，呼籲駕駛於過年期間交通尖峰時段多利用大眾運輸工具前往。

在交通管制部分，為利燈區展演活動進行，燈會期間於青島街（中山路口至重慶路口）實施汽機車管制；每日18時至22時民貴二街（自由路口至自立路口）也實施汽機車管制，請駕駛人提前改道。警方在青島街會場及萬年溪公園，各設有兩處機動派出所提供參觀民眾交通、治安等諮詢服務。

分局長郭子弘表示，燈會期間，盡可能避開交通尖峰，並提醒用路人上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，隨時留意收聽路況報導，切勿任意違規停車，遵守各路口執勤員警指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。