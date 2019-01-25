「死神辣椒」辣度達200萬度　辣死人不償命

▲戴榮輝客製化栽種燈籠紅辣椒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

種植超級辣椒的屏東縣枋寮鄉農友戴輝榮目前又客製化供應餐廳燈籠紅辣椒、黃辣椒、巧克力辣椒，雖辣度不及其他辣椒，但以造型取勝，吸引消費者目光，1甲多地的辣椒園，形形色色大大、小小讓人很療癒。

▲戴榮輝栽種各式辣椒▼



戴輝榮種辣椒種出名氣，除原有鬼椒、蛇蠍椒，辣到頭皮發麻，嘗一口鬼椒、死神椒，辣度高達200萬度（斯科維爾），尤其「死神」辣椒，極度辣味爆發力猛烈，因為它可能會辣死人，消費者要小心使用，。

愛辣成痴的他開旅館，客人住宿後想帶點伴手禮回家，雖然枋寮有蓮霧及芒果特產，但又怕太重帶不走，他靈機一動，想到輕便又新奇的辣椒，一種將近15年。

他說，最早種的是一般朝天椒和長辣椒及少部份鬼椒，大約6-7種，闖出知名度後，現在椒園裡已有14種的辣椒，增加了羊角椒、螺絲椒等，有紅有黃有綠，當然造型奇特的像小櫻桃的墨西哥紅燈籠椒及黃燈籠椒、黑色的巧克力椒更吸引人。

他指出，種這麼多品種，有些是應餐廳要求，如牛肉麵要長辣椒才能顯出牛肉麵的香氣，麻辣火鍋店放幾顆紅燈籠椒，增加鍋料色彩及美味，還有披薩店及鹹酥雞和法國料理店對辣椒各有需求。

他說，辣椒要種在陽光充足排水順暢的砂質土壤，屏東的高溫氣候很適合辣椒生長。而特殊的辣椒製成辣椒醬，循古法製作，採收後清洗、日曬、曬乾去蒂頭，保持色澤鮮豔，傳統陶甕發酵後裝瓶，鎖住原有香氣，辣椒醬遠近馳名，很多人慕名而來。

他經營休閒農場，以辣椒為主題，讓遊客到農場體會自製DIY辣椒醬，也欣賞到相當療癒的「萬辣園」。戴輝榮連絡電話：0919-171-042。