22歲當媽！臭嘴阿桑酸「不自愛真可憐」...她秒爆氣：難怪媳婦生不出來

▲22歲小媽媽帶女兒出門，卻被不認識的阿桑酸「真可憐」。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

在大庭廣眾之下對別人品頭論足真的很沒禮貌。一名22歲的小媽媽在臉書上抱怨，日前她帶著女兒外出用餐，其他桌的2個阿桑一直回頭看她們，甚至用台語大聲地評論她，酸她是不懂得愛惜自己才會這麼早生小孩，還說她是「小孩養小孩」很可憐，氣得她忍不住用台語回嗆「沒水準」。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」社團中貼文，日前她帶著女兒外出吃午餐，坐在她們後面的2個阿嬤一直回頭打量她們，用餐完畢後，她對女兒說，「好了要走嘍，媽咪帶你去散步再回家」，結果那兩個阿嬤立刻回頭盯著她，還大肆用台語討論著她和女兒。

A：原來是她阿母哦，我還以為是阿姐欸。

B：嘿啊～看不出來欸，那麼年輕。

A：我媳婦30幾了還生不出一顆蛋，她們這種不懂得愛惜自己的年輕人卻生的出來。

B：就是說啊，天公伯實在很不公平，我女兒也還沒生。

A：你看你看，我猜她應該20初頭吧。

B：差不多哦。

A：夭壽，小孩養小孩，真可憐。

聽到這段對話瞬間讓她火冒三丈，「她們可能以為年輕人聽不懂台語，所以全程都用台語交談，過程中我一直看向她們（因為我完全聽得懂），她們也還是面不改色，繼續講她們的」，經過那2個阿嬤隔壁時，原po看著她們用標準的台語說了一句「沒水準」後就帶著女兒離開。

她知道自己才22歲是很年輕沒錯，但還是把女兒照顧得很好，從來沒讓女兒受苦，也從不體罰孩子，努力上班賺錢養活自己和女兒，阿桑憑什麼這樣批評她，「你女兒／媳婦生不到蛋，還不是要怪你們兩個蕭雜某，這麼惡毒的心態跟臭嘴，誰敢投胎來當你們的孫子啊。」

最後她也提醒所有年輕的小爸媽，既然決定生下來，就一定要負起責任，不要造成社會的歧視，「我不會呼籲大家年輕生小孩，但一定必須肯定，生了就要負責」，一定要好好愛孩子，「別當老鼠屎啊！」

其他網友看到她的貼文也紛紛留言，「太早生被說不自愛，太晚生又要被唸敷不出蛋」、「老一輩會認為太年輕生小孩不會照顧，就是有太多老鼠屎造成的」、「真的很沒水準，嘴巴吃大便臭死了」、「年輕生小孩又沒錯，到底嘴巴那麼臭幹嘛」、「蠻多這種嘴巴很髒的三姑六婆」、「自己的兒女生不出來，還管到別人家的小孩」。

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