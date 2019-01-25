朋友求幫堂弟出禮車　苦主秒回沒空：新娘是我前女友啊

▲原PO朋友詢問他能否幫忙在婚禮當天開禮車。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

人生中最尷尬的時刻是什麼狀況？一名網友24日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，朋友打電話詢問2月的某一天能否幫忙去開禮車，沒想到竟是前女友和對方堂弟結婚，只好尷尬以「沒空」婉拒，事後他將這段經歷PO上網一吐怨氣，結果竟然掀起網友熱烈討論。

原PO提到，朋友24日打電話來詢問，希望2月的某一天能幫忙開禮車，他想到對方去年就已經結婚，於是好奇詢問是誰的婚禮，得到「是我堂弟」的回答之後，馬上以沒時間婉拒，「你不知道，你弟媳是我前女友嗎？如果我答應出車，是要在車上放祝你幸福還是愛不對人？」

▲原PO感嘆，要是答應了，到底要在車上播放什麼樣的歌曲。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

但這個尷尬的巧合也不能怪朋友，原PO無奈地說，友人並不知道堂弟結婚的對象就是他的前女友，3人以前就讀同一所高中，後來兩人交往的事則是其他共同朋友告知的，「你若安好我還得了，我會鬱悶到老。」

有趣的是，原PO發文大吐苦水卻讓網友們看得很樂，還紛紛留言調侃他，「就決定播愛不對人了」、「堂弟之嫁系列神展開」、「遲早要見到面的」、「不舉行交接典禮嗎？」、「建議答應，迎娶時車上放首《舊情也綿綿》」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▼有網友搞笑建議可以在禮車上播放《舊情也綿綿》。