過年包8萬！台南哥豪送20人紅包「阿姨舅舅也有」：有能力要孝順　網全跪了

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「有能力就包有什麼關係！」過年要到了，台南一名男網友也準備開始計算要包多少，沒想到算一算要包的人竟然有20位，還需要花掉8萬元，荷包整個大失血，讓孝順的他苦笑說「真的吃血吃土了。」

從男網友PO在「爆怨公社」照片可見，白色紙張列出今年要包紅包的人，包括爺爺、奶奶、外公、外婆、阿姨、舅舅、爸爸、媽媽、岳父、岳母、妻子、3個女兒、1兒子，以及3名外甥女、2名外甥，洋洋灑灑一共20位，包到手軟。

他也在貼文上寫道，吐血吃土的新年又要來了，自己初估算一算要花掉超過8萬的錢，之後2月還有保險、房貸、車貸、生活開銷、學費等等，「我還是吃土好了。」

▲他洋洋灑灑列出20位，1個都不能少，超級孝順。（圖／翻攝自爆怨公社）

但要包的人數實在太龐大，甚至有阿姨與舅舅，引來眾多網友納悶說，「阿姨、舅舅不用吧！！！」、「外公爺爺級的，應該是您爸爸處理吧」、「外什麼阿姨和舅舅也要？」、「應該是阿姨跟舅舅要包給你這晚輩吧」。

孝順的原PO解釋說，因為阿姨未嫁，而且從小到大對他很好，就像第二個媽一樣，到現在還常常幫他照顧、接送小孩，舅舅則是當義工常來幫他，「我現在有能力可以包，有什麼關係～。」

▲原PO認為有能力，孝順就要及時。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴亭羽攝）

過年要包8萬元的超狂數字，讓網友紛紛留言嚇壞說，「小時候希望趕緊過年，長大了希望年趕緊過」、「感覺人生從結婚後，一切變得很無奈」、「一人一張百元刮刮樂，剛好兩千」、「出國去度假...當不在好了」、「過年我要穿乞丐裝......」、「包紅包是個陋習，完全不想過年」。

也有過來人分享自己經驗說，「跟我家一樣，但我媽媽那邊更多人，孫輩就多達12位」、「我只有姪子姪女要包，頂多6000元搞定」、「 過年->母親節->所得稅->燃料稅->牌照稅->父親節->房屋稅->地價稅，一路到年底都在噴錢.....」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！