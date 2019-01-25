豬隊友顧鵝子！她回來看傻…2隻3C鬼「盯螢幕大PK」　網笑噴：手速從小訓練

▲欸……怎麼帶小孩帶到電動前面了？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有時請老公帶小孩，總會看到讓人哭笑不得的畫面，讓老婆忍不住直呼「豬隊友」。一名女網友表示，她去一下廁所，把兒子託給老公顧，回來後卻看到兩人正進入一個「飛沙走石、渾然忘我」的狀態，讓她好氣又好笑「#家有一隻3C鬼已經夠慘了」、「#現在又來了個小的」、「#我到底該打斷還是加入他們」。

「老娘要去一下廁所，把臭小子託付給他老杯顧一下」，一名女網友23日在臉書《爆怨公社》表示，她只是去廁所，回來後就看到父子倆居然在打電動，「打到飛沙走石、渾然忘我，水乳交融於天地之間」，忍不住拍下照片詢問網友「請問下一步我該怎麼做？」

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▲打電動就算了，這位老爸不要虐鵝子啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在文中標註「#家有一隻3C鬼已經夠慘了」、「#現在又來了個小的」、「#遺傳真是可怕的東西」、「#我到底該打斷還是加入他們」、「#KO一隻三歲的臭小子有助於達成人生什麼成就」。

仔細看看照片，一大一小就擠在螢幕前面，兩人分別抓著眼前的握把，超專注地玩著快打旋風。看到照片後，其他人都笑噴「教兒子八神連續技好好電老公」、「如果你小孩三歲KO你老公的話……」、「媽媽去旁邊，不要吵」、「好事啊！以後媽媽就輕鬆了」、「可以好好栽培，以後當電競選手」。

有人則是留言求電動型號，原PO事後也補充，「我絕對不會告訴你們這台是月光寶盒6S，也不會告訴你們約$3000初的」，還強調3次「我真的沒有在促銷月光寶盒」。也有不少網友貼出自己和小孩打電動的照片「愛打電動的男人不會變壞」、「手速是要從小訓練的」。

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