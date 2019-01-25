感恩老闆！領年終「120萬現金疊桌上」　他下秒一翻哭了：沒有我的份

▲天……天啊！這些都是原PO的嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

領年終是許多上班族最期待的事情，不僅因為能拿到錢，更是驗收自身能力的時候。一名男網友表示，老闆從公司走後，在他桌上留了13疊鈔票，讓他開心直呼「那麼拚命，老闆終於看到了」；沒想到，過沒多久他就落下男兒淚、整顆心都碎了。其他人紛紛笑呼「只有1秒是錢主」、「發心酸～沒一個自己的」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，「剛老闆從公司走後……留了一堆錢給我……我開心的以為……今年那麼的拼命，老闆終於看到了」。仔細看看照片，原PO的桌上堆滿鈔票，一捆一捆的千元紙鈔總共有12疊，最上面則是一疊百元紙鈔。

眼前擺了120多萬的現金，難怪讓原PO也難掩興奮，但他定睛一看，下秒忍不住心碎，「#發現桌上還有一張名單」、「#原來只是要我幫忙發年終」、「#沒有我的份」。他也在留言中直呼「我白開心一場……而且還沒我的份」，也樂觀地期許「老闆其實很好……所以我期待」、「可能我的更大包（幻想中」。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「趁現在還早，還不趕快訂機票先」、「一個人抽一張起來就有自己的年終了」、「當個過路財神」、「這筆錢現在你做主」、「每疊抽幾張，手續費」、「發五本出去就好，其他收著」、「老闆：『發剩下的全是你的』。結果一張不剩」。

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