拒買新iPhone！人妻「休想床上運動」冷戰　夫苦惱求救…男人答案超誠實

▲另一半要求送他最新手機，你會買嗎？。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳亭伃攝）

網搜小組／綜合報導

「不買就說我不愛她。」一名男網友被妻子要求買一支最新iPhone，可是他覺得手機能用就好了，不需要拿最好的，想一想後便拒絕，沒想到遭到妻子冷戰，晚上也不和他一起「床上運動」，讓他一個頭兩大個大，著急詢問網友，讓正反兩派網友爭翻了。

該名丈夫在臉書「爆廢公社」苦惱說，老婆比較注重外表，愛好面子，最近還吵著要他買最新的iPhone，「不買給她就說我不愛她，還不跟我說話，也不和我做運動了......怎辦？」語氣相當無奈與著急。

丈夫這一詢問，網友整個戰翻了，PO文不到24小時的時間，引來近5000名網友按讚討論，留言近1500則，討論超激烈，留言樓越蓋越高，正反兩派爭執不下，讓他更加苦惱。

▲iPhone XR有多種顏色可以選。示意圖，與本文無關。（圖／記者邱倢芯攝）

部分網友覺得別買比較好，「你跟她吵要她買一台保時捷給你，不然就跟她離婚」、「換老婆！！」、「劃20個格子，給她每完成一次任務，你給她蓋個張，集滿就能兌換唉鳳一支」、「就去外面運動呀～一隻唉鳳可以做好幾次運動了！」、「買一支送外面的，搞不好能解鎖更多招式」、「用威脅的方法不優，又不是妓女，建議換個老婆吧」。

但有一派網友認為，買一支iPhone就能解決家庭和諧，「自己的老婆自己疼，買...都買」、「老婆大人都說話了，做奴才的還不快去買！！」、「為了她縫，送她愛瘋，公道自在」、「當然是買，因為安太座比安太歲重要」、「男人就要大氣一點，有錢就買，這樣也要問，平常做運動也沒收錢，很划算啦」。

▲Apple（蘋果）每出新一代手機，各位都會跟上潮流也換嗎？示意圖，與本文無關。（圖／記者李瑞瑾攝）

有趣的是，多數男網友多偏向不買，女網友則是買一支新手機來安撫妻子；原PO看完笑說，沒想到大多數男網友都說別買，把錢拿去外面喝茶做運動，但大多數女網友倒是贊成買，「說不買的話，妻子就會跑去外面找別人運動。」雖然網友建議的留言很多，但他內心還沒有一個答案。

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▼現在手機備配追求越來越高，吸引許多忠實粉絲購買支持。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）