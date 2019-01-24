想看海底撈甩麵！爸秀「花式飛天塑膠袋」　兒眼神死...網笑噴：可以兼差了

記者張嘉晏／綜合報導

海底撈服務花招多，不但成功吸引大人目光，連小孩都是忠實粉絲。一位媽媽在臉書上貼出一支影片表示，兒子日前突然想要看「海底撈叔叔甩麵」，先生就靈機一動，開啟「居家海底撈模式」，花式狂甩塑膠袋，滿足兒子心願。網友看了之後都大讚爸爸有才，「可以去海底撈上班」，不過小朋友淡定的反應也意外成為大家討論熱點。

網友韓涵在臉書「爆廢公社」中貼出先生和兒子的影片表示，日前兒子在家吃著熱狗，就突然想到之前去海底撈吃飯的經驗，說想要再看一次海底撈叔叔「表演麵麵」。爸爸為了滿足孩子心願，情急之下穿了圍裙、拿了一個塑膠袋，就開始了「居家版」海底撈表演。

▲爸爸拿起塑膠袋，表演「居家版」海底撈甩麵 。（圖／網友韓涵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可見，爸爸用手中的塑膠袋比擬麵條，先在自己身上繞一繞，也真的像海底撈員工一樣接近客人，慢慢靠近兒子，在他的頭上甩啊甩的，看起來架式十足，遠看真的很像專業師傅在甩麵，彷彿置身在餐廳現場。

媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，因為以前有帶兒子一起去吃過海底撈，這次突然想要看表演，全能爸爸才臨時想到這個方法滿足兒子。雖然寶貝一邊看一邊淡定吃熱狗，看起來好像很無感，但其實他很滿意爸爸的賣力演出。

▼ 看來海底撈叔叔的表演讓鵝子印象深刻呢~ （圖／網友韓涵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這支影片在短短2小時內，就吸引超過7千多名網友按讚。鄉民笑歪表示，「爸爸好有才」、「這爸爸真有心，手應該痠了」、「爸爸可以去海底撈上班了」、「比較像驅魔，祭解的儀式，怎麼那麼好笑」、「這年頭爸爸真的不好當」、「爸爸其實蠻會的」、「怎麼感覺像是...豬肉攤上面...趕蚊蠅的」。

其他網友則是發現兒子好像心不在焉，「兒子淡定吃著熱狗」、「兒子表示：騙小孩啊？」、「兒子想表達 爸你是不是吃錯藥了」、「兒子好淡定」、「兒：把拔可以成熟點嗎」、「看不出來迪弟有想看的感覺，還是爸爸想表演啊」、「兒子眼神已死」。

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