衝刺班6萬！台灣學生超愛補全科「學費袋解答了」　爹娘狂噴錢還覺得划算

▲台北南陽街補習班林立。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

台灣補習文化盛行，台北車站附近的南陽街，正是馳名國際的標竿，許多中產、低薪爸媽儘管口袋不夠深，仍咬牙繳出昂貴費用，甚至讓孩子「補全科」。不少人好奇、甚至無法理解，所以會想問「有必要每科都補嗎？」當然有的家長是希望，小孩每科都能取得好成績；不過，其實從補習班招生手法不難看出端倪。

在學生們承受升學壓力的背後，很多父母親一樣得為金錢苦惱，於是東挪西減節省家庭開銷，唯獨孩子的教育不能省。一名家長在「爆廢公社」貼出國三孩的學費袋，不禁感慨「地方上爸媽的辛苦。」

▲會考總複習班「上3科送2科」。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見這個國三會考總複習班，單科均一價為1萬8900元，所以5科加起來高達9萬4500元；不過補習班祭出優惠，表示「上3科送2科」，等於「補全科」學費下殺6折，也就是說加上教材費，只要花5萬7700元，就能讓孩子國文、英文、數學、理化、以及社會，全部「補好補滿」。

大家都知道，「英文」和「數學」是最普遍的補習科目，這時不少家長就會想，再多補一科「理化」，這樣「國文」、「社會」也能讓小孩額外練習，似乎比較划算，，而且學費也有分5期，並非一次全繳清，於是牙一咬就都勾選了。

對此，網友們紛紛感嘆，「父母對小孩的愛是無限的」、「補習這些，出了社會根本沒什麼用，也早忘光了」、「這種補法，大人可憐...小孩也可憐」、「認真覺得將來用不到」、「根本私立大學一學期學費」、「其實數學只要會加減乘除就一輩子夠用了」、「比國家考試還貴」；甚至有不少人直言，其實補習就是去交朋友。

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