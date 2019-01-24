買完iPhone的第一天！　他「一張圖」上千網秒心酸：連蛋都沒加

▲ 買完哀鳳第一天... 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

智慧型手機在這個世代幾乎是「消耗品」，各廠牌在短時間內就推出新的型號，有些人為了追求最新款式，願意三餐從簡，存錢買手機。一位網友日前就po出「買完iPhone第一天的處境」，讓網友們秒懂箇中辛酸，紛紛安慰原po「再撐幾天就好」、「已經很幸福了」。

有位男網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見圖中有一支新的iPhone手機，旁邊則是放著一碗泡麵。這張圖僅配上一句「買完ㄞ縫第一天」，就讓上千網友秒懂原po此刻的「又開心又無奈」的心情。

▲只能吃泡麵 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看了表示，紛紛安慰表示，「22號，再幾天又可以買了」、「還有泡麵吃不錯了」、「真好，還有瓷碗跟鋼筷」、「自從我買完以後餐餐都吃土了，你還有泡麵吃算很好了」、「腎還在就好」、「我贊助你三包印尼原子蛋麵好了」。還有人眼尖發現原po的炸醬麵裡「連蛋都沒有加」，建議下次要吃有湯會更容易飽。

另外也有iPhone忠實使用者表示，自己可以為了哀鳳「每天只吃一餐」，甚至是心甘情願的，「寧願1年365天都靠燒水煮食：白麵條搭配青菜維生，也絕對不可以不使用愛鳳手機。」

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