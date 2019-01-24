打開「中東牛肉串」她崩潰！　暗沉「大還丹」網喊眼熟：原來我早上拉過～

▲中東牛肉串讓原po食慾大減 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

美食的味道固然重要，但是外型也是影響食欲的重要因素之一。一位女網友在臉書中表示，中午原本要興高采烈地品嘗中東料理「牛肉串」，沒想到一打開盒子，眼前的景象讓她差點吐出來，大喊「完全沒食慾」。網友看了也點頭表示這外觀實在有點驚人，「只差幾顆玉米粒就完美了」。

女網友今日在臉書「爆廢公社」中表示，中午原本正準備享用「中東牛肉串」，沒想到一開盒，眼前除了有一小坨洋蔥和辣椒、一盒醬料，主食「牛肉串」的外觀竟讓她食慾全無。只見牛肉串不像一般的用竹籤插著，而是用絞肉、洋蔥和辣椒捲成的一串肉條，看起來跟「米田共」有幾分相似，讓她崩潰下不了手。

▲▼網友大喊：這不是我早上做的嗎！怎麼出現在你的餐盒裡！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看到後紛紛點頭認同，表示「感覺有奇怪的味道飄出來」、「版主確定是便當？不是便*？」、「我上廁所看到了」、「原來我會做中東牛肉串」、「我覺得上面要有玉米粒就更像了」、「 我早上拉的......怎麼在你餐盒」、「有點暗沉，怕有潛血，做一下大腸鏡」。

還有許多人立刻聯想到電影《摩登如來神掌》裡面的「大還丹」，笑稱吃了「功力會大增」，「過期的大還丹可以增加30年功力」、「吃完我來教你如來神掌心法」、「 整顆新鮮的大還丹」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！