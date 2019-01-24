家屬轟普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍「我也不滿意報告」

▲交通部長林佳龍主持台鐵普悠瑪事故第3次懇談會，強調他也不滿意事故調查報告。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

針對去年台鐵普悠瑪宜蘭新馬出軌事故，交通部24日舉行第3次家屬懇談會，由交通部長林佳龍親自主持。罹難者家屬代表在會中提出，目前出爐的真相調查有很多疑點，讓人不能信任，要求政府加速成立運安會並重啟調查，對此，林佳龍說，對於真相報告他也不滿意，因為很多問題沒有真正去回應。他強調，今天會議若有他當下就能決定的事，他一定會馬上回應，另外，調查過程中若有資料造假等事情，絕對不會縱容。

▲▼交長林佳龍與普悠瑪家屬見面。（圖／記者黃克翔攝）

普悠瑪事故家屬代表指出，家屬們提出兩項要求，第一，調查小組所做的真相調查報告，滿是疑點，問題很多，家屬們不能信服這樣的報告，強烈要求政府加速成立運安會重啟調查；第二，上一次台鐵共有17人受到懲處，但只有這樣的懲處大家不能接受，畢竟記過對退休的人不痛不癢，應該繼續往下做調查，並將前三任台鐵局長送監察院彈劾。

▲普悠瑪家屬怒轟，家人罹難已經將滿百日，什麼時候才可以給我們真相。（圖／記者黃克翔攝）

林佳龍在懇談會上表示，目前已經要正式成立運安會，支持在這樣的機制下進行調查，對於既有的行政院方面所做的行政調查，他也不滿意，因為很多問題沒有真正去回應，希望在司法調查就不足之處來釐清。他也跟同仁指示，在調查過程中，有任何造假都是違法的，包含資料或黑盒子等，他不會縱容有這種事發生。

身為交通政策負責人，他代表政府對罹難者及受傷者以及其家屬表達歉意，承諾會承擔起所有責任，並盡最大努力。因為受傷的不只是當事人跟家屬，也是社會裡面的每一個人，因為台鐵是政府的鐵路，大家信任政府，相信列車是安全的，發生這麼大的事故，政府確有疏失。

▲交通部長林佳龍主持台鐵普悠瑪事故第3次懇談會。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，11年前，台鐵發生大里事故，這一次又發生普悠瑪事故顯然重蹈覆轍，11年來很多檢討改進沒有徹底，因此這次故事當然比11年前事故嚴重。現在行政調查告一段落，未來將配合司法調查徹底釐清，可以做的行政處分先做，也會全力配合司法單位調查跟最後的裁判。另外，他也會思考什麼事是現階段可以擔下的，他能夠決定的部分 ，絕對不會延遲，會當場做出決定。