「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

▲《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》將於1月17日至4月19日在台北華山展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

睽違10年，日本京都掀起熱潮的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，將於1月17日起於台北華山正式開幕，藝術家蜷川實花也親自提前來台佈展、監工，此次共有8大展區，大量使用影像作品、立體藝術裝置、革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式空間，還有她秘密造訪台北拍攝、首度亮相的彩蛋作品。

▲蜷川實花（左3）今日現身開幕式。（圖／記者林育綾攝）

蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，受到許多粉絲喜愛，她今（16）日現身表示，很開心能將最新作品帶到台北，這次展覽不同於以往，除了攝影作品外，也與EiM 團隊及電影燈光、美術等不同領域創作者合作，打造如電影般的沉浸氛圍，期待觀眾能在光影、色彩交織中，找到屬於自己的情感共鳴。

▲蜷川實花期待觀眾能在光影、色彩交織中，找到屬於自己的情感共鳴。（圖／聯合數位文創提供）



● 8大展區沉浸式體驗

蜷川實花展以「彼岸之光，此岸之影」為主題，規劃8大展區，包括《生命的呼吸》、《綻放的情感》、《生命的殘骸》、《與光影共舞》、《解放與執著》、《綻放之境》、《深淵彼岸的夢》與《光之細語，色彩之夢》，引領觀眾穿梭光與暗、生與死、現實與夢境之間。

▲《生命的殘骸》以層層垂落的花朵布幔，交織新生與凋零的對照。（圖／記者林育綾攝）



觀眾踏入展場，首先進入《生命的呼吸》，透過霓虹燈光與水箱裝置呈現都市生命的流動感，有台北站首度亮相的《生命的殘骸》，以層層垂落的花朵布幔，交織出新生與凋零的對照，探討記憶與生死的邊界。

▲▼《解放與執著》、《綻放之境》則呈現蜷川實花的攝影作品，結合複合媒材與空間設計。（圖／記者林育綾攝）



《解放與執著》、《綻放之境》則呈現蜷川實花的攝影作品，結合複合媒材與空間設計，展現其對色彩與細節的極致追求。

▲《光之細語，色彩之夢》由2000條水晶串飾構成夢幻空間。（圖／記者林育綾攝）

全面升級的《光之細語，色彩之夢》，由2000條水晶串飾構成夢幻空間，隨光線折射呈現多變光影。

京都展人氣最高的《深淵彼岸的夢》，以鏡面與巨型螢幕打造720度全景空間，櫻花、煙火與海洋影像不斷變換，營造彷彿無限延伸的沉浸體驗。

▲▼人氣最高的《深淵彼岸的夢》，以鏡面與巨型螢幕，打造720度全景空間。（圖／記者林育綾攝）



●「台北限定新作」首度曝光

蜷川實花也透露，展覽籌備期間曾低調走訪台北街頭取材，相關影像被收錄於《生命的呼吸》展區中，細看水箱投影可發現街景、寺廟與巷弄元素。她表示，台北的寺廟同時兼具神聖與華麗感，加上城市中交織著懷舊與新意的能量，成為此次創作的重要靈感來源。

▼《生命的呼吸》展區，是蜷川實花低調走訪台北街頭取材。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》將於1月17日至4月19日在台北華山展出。（圖／記者林育綾攝）

● 獨家周邊登場

為慶祝海外最大規模個展於台北開幕，展覽同步推出多款由蜷川實花親自監修的台北站限定商品，部分品項連日本也未販售。包含大容量托特包、保溫瓶、絲巾、香氛蠟燭，以及為多雨氣候設計的長柄傘與折疊傘。

其中因應蜷川實花對茶飲的喜愛，特別推出烏龍茶與黃梔烏龍茶兩款「烏龍茶包組」，包裝融入台式傳統花布元素，展現蜷川美學與在地文化的跨界結合。

▲▼《蜷川實花展》限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

此外，展覽也攜手全家便利商店 Let’s Café、Let’s Tea，推出新年限定合作杯款與杯套，將蜷川實花標誌性的花朵影像呈現在飲品包裝上。即日起至2月28日，民眾持限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，可享450元優惠價（原價490元）。

● 文化幣青春票「13至22歲門票100元」

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》自1月17日起展出至4月19日，配合文化部推動青年藝文參與政策，展覽適用「文化幣青春票」方案。全台13至22歲持有文化幣者，可透過udn 售票網購票，以文化幣100元入場（原價470元），數量有限，售完為止。

展覽現場亦準備限定小禮，觀眾於8大展區拍照打卡並分享，即可獲得展覽限定貼紙，數量有限，送完為止。

★奇美博物館《埃及之王：法老》展覽

奇美博物館《埃及之王：法老》展掀起全台搶票熱潮，將於1月29日開展。因應寒假到來，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，觀眾可化身成考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵，推出「85折交通優惠聯票」即日起限量開賣。

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

親子觀眾可至奇美博物館官網報名「法老探險隊」，每人費用150元（不含特展門票）；成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

▲奇美博物館《埃及之王：法老》推出親子導覽。（圖／奇美博物館）

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，全票580元、優惠票480元，另有主打深度看展的周三藝享票2,000元，目前皆可線上購票。