護國舞小姐一戰成名！高雄「金芭黎舞廳」今熄燈　網：時代眼淚+1

▲金芭黎舞廳將熄燈，16日是最後一天營業。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄老字號舞廳「金芭黎」因場地租約到期，加上地主希望改建無法續約，今日（16日）晚間是最後一天營業，業者也在大門張貼公告，除了感謝各位貴賓多年來的支持外，也透露所有大班小姐19日將移至「大世界舞廳」服務，它的熄燈也讓不少網友感嘆「又一段高雄人的共同回憶消失了」。

金芭黎舞廳前身為「金蒂大舞廳」，位在苓雅區中山二路與四維四路口，1990年開業時曾轟動一時，一度跟「大帝國」、「大世界」共同被列為高雄三大舞廳，2009年業者斥資千萬元大幅改裝內部設施，並改名「金芭黎」重返市場營運至今，一樓設有大舞池、包廂區，二樓設有KTV及保齡球場，是不少熟客週末固定報到的地方，也是警方展示大型臨檢的必去場所

[廣告]請繼續往下閱讀...

金芭黎會被全台認識，跟 2020 年的新冠疫情密不可分，當時一名舞小姐發現確診台商返台之後，沒有隔離就來到金芭黎消費，就主動通報並協助阻止擴散，意外成為守住社區感染的關鍵人物，因此被外界譽為「護國舞小姐」。如今金芭黎將熄燈，業者在大門張貼公告，所有大班小姐19日起將移至大世界舞廳繼續服務，也非常感謝貴賓多年來的支持。

金芭黎熄燈的消息也讓不少網友感嘆，「晚上又要少一個消遣地方了」、「在我們附近，每天必經之路標，時代的眼淚又要滴下了」、「護國神店要掰了」、「時代的眼淚+1」。