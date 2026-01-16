　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護國舞小姐一戰成名！高雄「金芭黎舞廳」今熄燈　網：時代眼淚+1

▲▼金芭黎舞廳復業。（圖／記者許宥孺攝）

▲金芭黎舞廳將熄燈，16日是最後一天營業。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄老字號舞廳「金芭黎」因場地租約到期，加上地主希望改建無法續約，今日（16日）晚間是最後一天營業，業者也在大門張貼公告，除了感謝各位貴賓多年來的支持外，也透露所有大班小姐19日將移至「大世界舞廳」服務，它的熄燈也讓不少網友感嘆「又一段高雄人的共同回憶消失了」。

金芭黎舞廳前身為「金蒂大舞廳」，位在苓雅區中山二路與四維四路口，1990年開業時曾轟動一時，一度跟「大帝國」、「大世界」共同被列為高雄三大舞廳，2009年業者斥資千萬元大幅改裝內部設施，並改名「金芭黎」重返市場營運至今，一樓設有大舞池、包廂區，二樓設有KTV及保齡球場，是不少熟客週末固定報到的地方，也是警方展示大型臨檢的必去場所

[廣告]請繼續往下閱讀...

金芭黎會被全台認識，跟 2020 年的新冠疫情密不可分，當時一名舞小姐發現確診台商返台之後，沒有隔離就來到金芭黎消費，就主動通報並協助阻止擴散，意外成為守住社區感染的關鍵人物，因此被外界譽為「護國舞小姐」。如今金芭黎將熄燈，業者在大門張貼公告，所有大班小姐19日起將移至大世界舞廳繼續服務，也非常感謝貴賓多年來的支持。

金芭黎熄燈的消息也讓不少網友感嘆，「晚上又要少一個消遣地方了」、「在我們附近，每天必經之路標，時代的眼淚又要滴下了」、「護國神店要掰了」、「時代的眼淚+1」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

醫大生筆戰失控！嗆「兒科是剩科」還影射唐氏症　陽交大回應

護國舞小姐一戰成名！高雄「金芭黎舞廳」今熄燈　網：時代眼淚+1

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相：一種食品才真正要注意

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

醫大生筆戰失控！嗆「兒科是剩科」還影射唐氏症　陽交大回應

護國舞小姐一戰成名！高雄「金芭黎舞廳」今熄燈　網：時代眼淚+1

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相：一種食品才真正要注意

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

大樂透出三連號又送錢！「二獎中2注」開在台中、台南

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

你是水腫還是胖？「4招」教你快速判定　穿襪小腿有勒痕也算

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

【最強阿伯】阿伯和同學跳〈SPAGHETTI〉 舞步超流暢還有結尾妖精XD

生活熱門新聞

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

醫大生嘲諷兒科、影射唐氏症！陽交大回應

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

護國舞小姐一戰成名　金芭黎舞廳今熄燈

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

台人「結帳1狀況」都會說不好意思！全場秒懂

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」

蔡英文脆上海巡「留言3字」震驚全網：您也知道

更多熱門

相關新聞

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，2009年曾耗資數千萬元改裝，至今仍是高雄極具代表性的娛樂地標，沒想到因土地租約到期，預計明年1月16日正式歇業，據查，地主為陳姓自然人，屋主為壽山保齡球館，專家預估，該地位於三多商圈，地價也有20億元的價值。

高雄金芭黎舞廳將熄燈　經營團隊曝關鍵原因

高雄金芭黎舞廳將熄燈　經營團隊曝關鍵原因

高雄大姐頭撂人帶刀討債　居隔發燒警未逮人

高雄大姐頭撂人帶刀討債　居隔發燒警未逮人

高雄突飆61例　陽性率8.4%

高雄突飆61例　陽性率8.4%

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

關鍵字：

金芭黎

讀者迴響

熱門新聞

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

八三夭新團員「是超大咖男神」！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面