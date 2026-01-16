　
「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

▲樂活全齡綜合診所院長沈子翔舉辦健康講座，提醒骨質流失從30歲就開始，應及早重視骨骼健康。（記者林東良翻攝）

▲樂活全齡綜合診所院長沈子翔舉辦健康講座，提醒骨質流失從30歲就開始，應及早重視骨骼健康。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

骨質疏鬆症常在沒有明顯症狀下悄悄發生，等到跌倒骨折，才對生活品質與行動能力造成實質衝擊，樂活全齡綜合診所院長沈子翔，於診所四樓教室舉辦健康講座，向民眾說明骨質疏鬆的風險與日常保健觀念，提醒骨骼健康並非老年才需要面對的課題，而是應及早布局的長期工程。

沈子翔指出，人體骨質約在30歲左右達到高峰，之後便隨年齡逐年流失，女性在停經後骨質流失速度更為明顯。許多民眾對骨質流失缺乏警覺，往往等到跌倒或骨折後，才驚覺骨骼早已變得脆弱。

沈子翔說明，臨床上所稱的「脆弱性骨折」，是指在日常生活中、如站立高度跌倒等低衝擊狀況下即發生骨折，「正常的骨頭，不應該因輕微跌倒就斷裂」，若出現此類情形，代表骨骼健康可能已亮起警訊，應及早接受評估與追蹤。

講座中也提及影響骨質健康的多項因素，除年齡、體質等不可控制因素外，鈣質攝取不足、缺乏運動與日曬、抽菸、飲酒過量等生活習慣，都可能加速骨質流失。沈子翔提醒，含咖啡因飲品攝取過量，可能影響鈣質吸收；補充鈣片時，分次攝取有助於提高吸收效率。

為讓民眾更容易理解骨質健康的重要性，沈子翔以「ETF」比喻骨骼保健：E（Emergency，意外）、T（Trauma，創傷）、F（Fracture，骨折），強調骨骼健康就像長期累積的資本，必須從較早階段開始經營，而非等到出現問題才補救。透過規律運動、均衡飲食、良好生活習慣及定期檢測，可有效降低未來骨折與失能風險，維持穩定行動力與生活品質。

本次健康講座免費開放民眾參加，盼以貼近生活的方式，協助社區建立正確的骨骼保健觀念，成為真正的「快樂存骨族」。活動現場也結合仁德分駐所王英鑫員警進行交通安全宣導，提醒民眾外出時留意交通風險，兼顧健康與安全。

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

28歲工程師「3壞習慣」骨齡老30歲　醫曝警訊

28歲工程師「3壞習慣」骨齡老30歲　醫曝警訊

骨質疏鬆不再是老人病！一名28歲工程師長期久坐加班、三餐外食，每天3杯咖啡提神，在健檢中意外發現其骨密度比同齡人低約20%，骨齡提前老化10年，經營養與運動介入，骨密度已回升。醫師吳政誼表示，近年臨床觀察發現，越來越多年輕人出現骨質不足，甚至早期骨鬆。提醒若符合「5警訊」的民眾，代表骨鬆風險已高，應盡早就醫檢查。

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

