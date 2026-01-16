　
社會 社會焦點 保障人權

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局退休副局長孫承一（前中）號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局前副局長孫承一號召發起的中華民國石虎保護協會，今（16日）舉辦成立大會，孫獲選首任理事長，期許監測、復育瀕危石虎，與人類互利共生，絕不讓石虎成為「雲豹第二」，他更發下豪語，協會正式運作後，未來若有農村社區提供野生石虎產下小石虎影像，協會獎勵30萬元給社區。

孫承一去年（2025年）7月屆齡退休，從偵辦刑案、捍衛國安的執法人員，轉換成保育石虎、維護生態的動保推手，跨度極大，而協會50位創始會員包含企業家、學者專家、司法人員與地方仕紳，領域階層廣泛，除了孫個人魅力，共通點為許多人是長期一起爬山的山友。

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局退休副局長孫承一（中）號召成立中華民國石虎保護協會，從執法人員變成動保人士。（圖／記者黃哲民攝）

孫承一說，這群同好都喜歡山林、也愛毛小孩，共同選擇保護面臨盛衰臨界點的石虎，藉此回饋台灣，目前全台估計尚存400到600隻石虎，依台灣野生動物學會理事長裴家騏研究認為，低於500隻，是物種從盛轉衰的轉捩點、可能走向滅絕。

孫承一笑稱自己爬山從沒見過石虎，但100年前，石虎遍布台灣淺丘地帶，主食是齧齒類動物，能抑制鼠害，和人類可互利共生，石虎一旦絕種，很可能重演台灣彌猴在天敵雲豹消失後、數量失控暴增的生態巨變，所以「絕對不允許石虎成為雲豹第二」。

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣野生動物學會理事長裴家騏（右）獲聘中華民國石虎保護協會顧問。（圖／記者黃哲民攝）

裴家騏今受邀出席成立大會、獲聘顧問，他說石虎在全球分布很廣，在亞洲從中國到印度都有，卻僅在台灣與日本瀕臨絕種，如同被送進加護病房的病人，但保育行動成分中，生物、生態專業知識僅佔20%，其餘80%「是社會科學、是人的問題」。

裴家騏舉雙手支持成立中華民國石虎保護協會，即使絕大多數會員是野生動物學的素人，「但我們台灣，真的很缺這80%」，他相信這80%力量的加入，能促成石虎「從加護病房健康出院」，創造與人類共存共榮的友善環境。

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣管理學會ESG執行長齊德彰（右）獲聘中華民國石虎保護協會顧問。（圖／記者黃哲民攝）

中華民國石虎保護協會今舉辦成立大會與第一次會員大會，孫承一獲選首任理事長，張仕賢與蔡靜涵2位企業家擔任副理事長，調查局台北市調查處前副處長王光齊為秘書長，剛退休的調查局副局長吳以公擔任常務監事。

此外，裴家騏與台灣管理學會ESG執行長齊德彰、廉政署前副署長沈鳳樑、台北地院國安專庭法官許凱傑，獲聘協會顧問。齊德彰輔導上市上櫃公司從事ESG須遵循重大主題之一，就是生物多樣性，他強調石虎保育正符合此需求，可讓企業有著力發揮空間。

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台北地院國安專庭法官許凱傑（上圖右）、廉政署前副署長沈鳳樑（下圖右）獲聘中華民國石虎保護協會顧問。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼調查局退休副局長孫承一號召成立中華民國石虎保護協會，16日舉辦第一次會員大會選出理監事，孫承一獲選首任理事長，並聘任4位顧問。（圖／記者黃哲民攝）

孫承一表示，現存石虎集中苗栗地區，很感謝苗栗縣各界這幾年推動復育的努力，未來將以苗栗為核心向外擴展，完成具有發表國際論文等級的石虎數量、族群分布等專業調查報告，更計劃借鏡瑞典保育「歐洲狼獾」模式，結合農村社區保育石虎，他發下豪語，未來若有農村社區提供野生石虎產下小石虎影像，協會獎勵30萬元給社區。

