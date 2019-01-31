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林佳龍喊卡「穿紅背心呼口號」！台鐵局長點頭　員工秒突破盲點

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▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲對於台鐵局要求員工穿紅背心喊口號並拍影片上傳一事，交通部長林佳龍要求立即停止。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵局為宣示普悠瑪後改革決心，發放7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心，並要求員工喊卡號拍影片後上傳，引發不滿，對此，交通部長林佳龍稍早發臉書「已經請台鐵局張局長，立刻停止這種勉強同仁的活動」，部長辦公室也證實張政源已答應，不過台鐵局基層得知後突破盲點，認為就算不用拍影片，紅背心還是要穿，實質效益不大。

林佳龍下午在臉書發文，「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」，提到如果自己只講一次，台鐵聽得不夠清楚，願意再講一次。另外他也說，台鐵局不該集合排隊給長官看，呼口號和拍影片，如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。

▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍辦公室透露，台鐵局長已經答應，不會再要求同仁穿紅背心拍影片。（圖／記者湯興漢攝）

對於林佳龍的發文，部長辦公室補充，林佳龍的意思是如果穿紅背心的用意是為了服務乘客，是可以的，但如果穿紅背心卻是要列隊給長官看，這種勉強同仁又沒有實際服務乘客，請台鐵局都要停止，並透露林發文前已經有告知張政源，張也答應會停止，不會再要求同仁拍影片。

台鐵局則澄清，發背心的美意是為了展示對安全第一的決心，並做到提醒的動作，對於外界及員工的聲音都有收到，也很尊重，會持續觀察。

不過，一位不具名的台鐵員工向《ETtoday新聞雲》記者表示，呼喊口號這件事雖然暫時落幕，但重點是還要穿紅背心，認為這樣穿在制服外頭覺很多餘，很不想穿但僅能無奈地穿著，感嘆此件背心和營運安全一點關係也沒有。

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關鍵字：林佳龍,交通部長,紅背心,台鐵

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