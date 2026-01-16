陳玉珍「自認福建人」不是台灣人！梁文傑：是中華民國國民就好了

記者蔡紹堅／台北報導

金門立委陳玉珍多次強調自己是福建人，不是台灣人，引起不少討論。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑16日表示，陳玉珍是福建人、台灣人都無所謂，只要是中華民國國民就好了。

▼立委陳玉珍。（圖／記者陳冠宇攝）



梁文傑在例行記者會上提到，陳玉珍委員說自己是福建人，這一點他沒有意見，「因為我們現在中華民國確實還是有福建省，她說她是福建人、不是台灣人，這無所謂，只要是中華民國國民就好了。」

陳玉珍持續推動《離島建設條例》修正草案，希望能在金門設立自貿區，但卻引來中國大陸「洗產地」的質疑。梁文傑指出，在金門設立自貿區的問題，他們主要的考量是，因為金門的腹地小，港口也不是國際港，基本上沒有辦法停泊國際性的那些大型貨輪，「所以如果未來成立自由貿易區，它的貨物或原料等等，必然都是從中國大陸進來的。」

梁文傑說，以自由貿易港現行的做法來說，就是貨物進來之後，在自由貿易港區裡面加工，再出口，但這樣一來，就很有可能產生「洗產地」的風險，也就是把大陸的產品變成金門的產品，也就是台灣的產品，再出口到其他國家，問題就在這裡。

梁文傑強調，這個事情當然可以討論，任何事情都可以討論，但是有些事情它的難題是非常明顯的，「像這個問題，它的難題就很清楚。它不像台中港或台北港，那些港口的貨物跟原料，大部分是從其他國家來的，在台灣製造之後再出口，但金門不具備這樣的條件。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

