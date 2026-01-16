　
地方 地方焦點

新北行動治理前進土城　侯友宜：多軌捷運翻轉城市發展

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜率隊行動治理土城，多軌捷運翻轉城市發展。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（16日）下午率市府團隊前往土城區，與在地47位里長進行行動治理座談會。侯友宜表示，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計2026年通車，通車後三鶯地區往台北市通勤時間可縮短20分鐘；配合萬大中和線、土城樹林線、金城交流道及司法園區開發，加上已營運的土城醫院、運動中心與社會住宅，土城將成為北台灣最耀眼的宜居指標。

侯友宜指出，為落實地方建設，今年市府已編足各項基礎建設預算，並由各機關執行，以確保基層需求即時回應。他細數土城近年轉變，包括施工中的萬大中和線、土城樹林線，以及即將通車的捷運三鶯線。針對三鶯線進度，市府已於2025年底完成穩定性測試，目前正進行系統優化與後續初履勘作業。此外，國道3號金城交流道預計2027年完工，屆時將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域交通便利性。

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜與里長們握手致意。

關於地方關注的殯葬議題，侯友宜指示民政局與里長持續溝通、共同面對；對於違法殯葬業者，他則要求民政局依法嚴格辦理。在捷運三鶯線測試期間的環境品質方面，侯友宜重視居民感受，要求捷運局積極優化測試方案，強調分貝標準應優於法令規範，並盡量避免夜間試車，以維護住戶安寧。

侯友宜表示，將親自前往視察環境狀況，務必調整至民眾滿意。此外，為即時服務里民，他要求捷運局將施工窗口直接提供給里長，建立第一線即時反映機制，確保問題迅速解決。

侯友宜強調，市政建設不分藍綠，大家都是為地方打拼的工作夥伴；未完成案件將持續由市府列管，透過「府區共治」模式積極回應地方心聲，攜手將土城打造為永續、幸福的都會核心。

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜與土城區里長大合照。

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

