台鐵紅背心事件延燒　徐永明：別再厚臉皮逼員工做蠢事

▲台鐵為宣示改革決心，要求員工穿紅背心 。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台鐵為宣示改革決心，發放7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心，並要求員工喊卡號拍影片後上傳，引發爭議。交通部長林佳龍也在臉書聲明，「已經請台鐵局張局長，立刻停止這種勉強同仁的活動」。對此，時代力量立委徐永明表示，「別再厚臉皮逼員工做蠢事」。

徐永明表示，紅背心事件引發爭議，不少員工在網路上投訴這根本污辱基層，台鐵產業工會也公開嘲諷，台鐵是採購缺料不是缺作秀，未料，台鐵臉書30日一早竟連續上傳各站員工呼喊「我愛台鐵、安全第一、讚讚讚」的尷尬影片，「台鐵高層難道真認為逼迫員工蠢事做一萬遍，蠢事就不會是蠢事嗎？要做紅背心激勵士氣，台鐵高層應該自己出錢。」

徐永明提及，更令人傻眼的是，林佳龍30日視察樹林調車場時，台鐵高層依然穿著爭議紅背心迎接，無視外界與基層的批評聲浪；從紅背心事件，可看出台鐵高層的處事風格，「面對指教與批評，厚著臉皮撐過去就好，難怪台鐵改革速度慢如牛步」。

徐永明提到，現在，林佳龍至少終於有點出「背心必須實用，而非作秀的重點」，並要求台鐵立即停止這種勉強下屬的活動，他希望台鐵高層「別再耍蠢下去」。