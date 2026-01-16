新北首家旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

▲新北首家旗艦日照中心啟用，侯友宜表示，市府會持續拓展長照服務量能，整合民間資源來滿足需求，讓長輩都能在地安養。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極完善長照服務，第126家日照中心今（16日）開幕。市長侯友宜表示，新北市高齡人口已超過80萬人，會持續拓展長照服務量能，整合民間資源來滿足需求，讓長輩都能在地安養。

侯友宜指出，金城日照中心是新北市首家旗艦型的日照中心，導入科技，以創新方式打造多功能的長照空間，更提供臨時夜宿服務，有效支持家庭與照顧者的需求。感謝同仁康拓長照社團法人一起為長照努力，市府會持續透過公私協力，朝今年達130家日照中心的目標邁進。

侯友宜進一步表示，新北市今年成立高齡長期照顧處，整合跨局處資源，專責推動長照政策，結合「醫、動、養」整合照護政策，並透過社區連結，要為新北市超過80萬的長輩建立在地安養的生活環境。

長照處說明，金城日照中心可容納日間照顧90人、夜間臨時住宿6床，也提供居家長照服務等複合型功能。該中心以「示範、整合、創新科技」為核心定位，結合跨專業照護團隊與多元科技復能課程，成為新北市首家旗艦型日照服務的重要示範據點。

