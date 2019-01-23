中和洗車場疑黑幫深夜喬債　55警及時阻衝突帶回44人

▲中和景平路洗車場聚集大批青少年，警方及時趕到阻止衝突發生。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市中和區景平路上一處洗車場，23日凌晨1時許，突然聚集大批青少年，民眾見狀報案，警方獲報後，呼叫大批支援警力趕到現場，眼見雙方青少年衝突一處即發，警方大聲喝斥，優勢警力陸續趕到現場後，將44名男女（39男5女）分批帶回派出所偵訊，警方也在現場找到信號彈棍棒等違禁品，而這些鬧事的青少年，最後通通被以違反社維法送辦。

警方調查，自稱幫派分子的37歲的由姓男子是洗車廠老闆，有毒品及傷害前科，23日與17歲鄭姓少年為首的一群人，相約在自己的洗車場內談判。雙方供稱有約5萬元的債務糾紛，各自叫了20餘名友人，分乘7輛轎車及10餘部機車到現場支援。

路過民眾見到大批車輛及青少年在洗車場聚集，便打電話報警，由於派出所就在200公尺內，警方獲報後很快就到現場。雙方人馬見員警到場，十分囂張不願配合調查，隨後大批支援警力陸續趕到現場，包含保大的支援警力，共有55名員警持長短槍到場支援，囂張的青少年們這時才龜縮。

警方強勢將現場44名男女帶回派出所偵訊，再分批將車主帶回現場檢查車輛，果然在20歲的楊姓及19歲黃姓少年機車上查獲信號彈，也在現場轎車上找到棍棒等違禁品，及時阻止一場衝突發生。

洗車場老闆由男在被帶回派出所時，還向記者辱罵三字經，並自稱是竹聯幫孝堂的成員，試圖嚇阻記者拍攝，但警方將他押回派出所後，發現由男僅有傷害及毒品前科，並無組織犯罪前科。

由於雙方並無打架情事，警方訊後依社維法，將44名男女送辦，而衝突發生的原因，雙方僅供稱債務糾紛，警方認為還要深入追查，是否還有其他原因引發雙方揪眾滋事。

▲員警持長短槍荷槍實彈到現場支援。（圖／記者趙永博攝）



▲衝突發生後，警方將在洗車店內的44名男女帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）



▲自稱竹聯幫孝堂成員的洗車場老闆由姓男子被警方帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）



▲警方派出支援警力55人到衝突現場，場面十分震撼。（圖／記者趙永博攝）



▲▼員警將在現場的青少年帶回秀山派出所偵訊。（圖／記者趙永博攝）



▲▼員警分批將車主帶回現場，並在車上搜證。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方在到場車輛中，搜出棍棒及信號彈等違禁品。（圖／記者趙永博翻攝）



▲被帶回派出所的青少年，坐在地上等待警方分別訊問。（圖／記者趙永博翻攝）

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