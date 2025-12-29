快訊／准柯文哲交保遷怒新北院　狂男嗆「燃燒彈火攻」下場曝

▲王男住處被查扣工業酒精與自製計時器等預備縱火物品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名王姓男子今年（2025年）藉口不滿台北地院裁定涉犯京華城案等案的柯文哲交保7000萬元，揚言要用工業酒精做燃燒彈對新北地院縱火，落網被收押並起訴後，新北院以全院法官都是恐嚇被害人須迴避審判為由，移轉管轄到北院審理，北院今（29日）依恐嚇危害安全等7罪，合併判處王男1年徒刑、得易科罰金，可上訴。

據悉，32歲王男常藉時事發洩憤世心情，今年2月間，他將寫有恐嚇字句的電子郵件寄到總統府民意信箱，被新北地檢署起訴涉犯恐嚇等罪嫌，新北院審理該案期間，今年7月起，王男持續寄發恐嚇信到總統府民意信箱、新北市府陳情信箱，以不同事件表達憤慨，包括自稱親人遭詐騙700多萬元。

不滿北院裁定柯文哲交保遷怒新北院

今年9月初，北院裁定涉犯京華城等案的柯文哲交保7000萬元停止羈押，也被王男用來借題發揮，寄電子郵件揚言「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院（按：新北地院）」，聲稱同月19日到新北院出庭，會夾帶工業酒精通過安檢、「到時可有好戲看囉！」、「9月19日，燃燒的市府與法院！不結果的花果樹就該當作荊棘燒掉！」

王男在電郵中毫不掩飾遷怒想法，放話「我心情不好也想燒個什麼，像是...行政怠惰的新北地方法院」、「汽油彈的味道太重了」、「等到我9月19日因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院喝」、「9月19日，最後通牒！我會請新北市政府與新北地方法院喝雞尾酒，我最討厭有人試探我了！」等語。

檢警提前搜索查扣預備縱火物

新北檢獲報，9月18日指揮警方搜索王男位於新北市鶯歌區住處，查扣3瓶工業酒精、以時鐘自製的計時器等物，訊後聲押獲准，並起訴王男涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾、預備縱火等罪嫌。

新北院審理時，認為全院法官都是王男實施恐嚇行為的被害人，依《刑事訴訟法》規定「法官為被害人者」、構成法官須迴避審判事由，因此報請高院，今年11月24日准許就近移轉管轄給北院審理。

王男辯稱被查扣的物品只是在做實驗，北院審理後，今依恐嚇危害安全、恐嚇公眾共7罪，合併判處王男1年徒刑、得易科1天1千元罰金，可上訴，王男被提解到庭聆判後還押。