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社會 社會焦點 保障人權

高速過彎自撞鏟路樹　大湖公園旁休旅車駕駛昏迷重傷

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▲▼盧男駕駛休旅車，疑似車速過快加上路不熟，在過彎時不慎失控，撞倒2棵路樹後受困，車體支離破碎。（圖／記者趙永博攝）

▲消防隊員合力，將受困的盧男從車內救出（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

台北市內湖區成功路五段上，1輛白色休旅車行經成功路五段過彎時，不慎失控衝撞人行道，22歲的的盧姓駕駛當場夾在車內，警方獲報後，派請救護人員及消防人員到場支援，消防人員很快將盧男救出，並送往鄰近的三總醫院，盧男目前仍處昏迷，正在治療中。

據了解，22歲的盧男，14日清晨駕車從內湖成功路五段往四段方向行駛，疑似不熟悉路況，又違規高速行駛，才回失控撞上人行道，鏟倒了路樹後才停下來。

出勤的救難人員表示，趕抵現場後，只見到一輛支離破碎的白色休旅車，撞斷路樹，卡在人行道上，消防人員搬出破壞工具，經過10多分鐘的搶救後，才將盧男救出送醫。

盧男救出時，已呈現昏迷狀態，但仍有微弱呼吸，救護人員將他送往三總醫院急救，經過急救後，已經回復正常生命跡象，救護人員還在持續搶救中。

警方表示，盧男是否酒駕，警方還要再抽血檢驗。由於該處路口是突然的大轉彎，經常有車轉彎時車速過快，造成車輛失控。而車禍當時，一名駕駛休旅車的男子，剛好就開在他後面目睹了全程，這名駕駛也將行車紀錄器畫面轉交員警，後續警方將調閱相關監視器畫面，進一步釐清車禍發生的過程。

▲▼盧男駕駛休旅車，疑似車速過快加上路不熟，在過彎時不慎失控，撞倒2棵路樹後受困，車體支離破碎。（圖／記者趙永博攝）

▲▼休旅車在撞倒路樹後，疑似還有旋轉，車頭車尾都慘不忍睹。（圖／記者趙永博攝）

▲▼盧男駕駛休旅車，疑似車速過快加上路不熟，在過彎時不慎失控，撞倒2棵路樹後受困，車體支離破碎。（圖／記者趙永博攝）

▲▼盧男駕駛休旅車，疑似車速過快加上路不熟，在過彎時不慎失控，撞倒2棵路樹後受困，車體支離破碎。（圖／記者趙永博攝）

▲▼車輛零件四散。（圖／記者趙永博攝）

▲▼盧男駕駛休旅車，疑似車速過快加上路不熟，在過彎時不慎失控，撞倒2棵路樹後受困，車體支離破碎。（圖／記者趙永博攝）

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