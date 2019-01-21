無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

▲男子自導自演「被綁架」。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

廣東梅州五華縣公安局日前接獲一名陳姓女子報案說，自己的溫姓丈夫在搭乘公車途中遭其他人綁架，對方還勒索家屬支付贖金13萬元人民幣（約新台幣60萬元）；此外丈夫哥哥也接到弟弟手機傳來的訊息，要求在當天下午3點左右將錢匯入指定帳戶。但是警方聽完後卻認為疑點重重，順利揭發這起「自演自導」的綁架案。

住在五華縣龍村鎮的陳女15日向警方表示，丈夫14日搭乘巴士途中遭人用毛巾摀住口鼻後暈倒，對方還勒索家屬支付贖金，隨後就聯繫不上丈夫了；不久後，丈夫的哥哥也收到受害人手機發來的訊息，內容指出「如果3點前沒有把錢匯入指定帳戶裡，那溫男就會被『送走』」。

▼溫姓男子假裝被綁，傳送訊息向家屬討錢。（圖／翻攝自搜狐）

警方經過調查後，認為這起「綁架案」疑點頗多，因為一個成年男子不可能被人用毛巾摀住口鼻後就暈倒失去知覺；另外，溫姓男子雖然聲稱自己失去知覺後被控制，但整個「被綁過程」卻記得相當清楚。15日晚間7點左右，警方終於撥通溫男手機，經過進一步詢問後，對方顯然越來越緊張，最後才說出這是自己主導的獨角戲。

溫男表示，因為長期無業沒有經濟來源，生活過得辛苦，加上積欠信用卡1.5萬元人民幣（約新台幣6萬8千元）和裝修新房欠下的9萬多元人民幣（約新台幣40萬元）債務急需繳清，所以才會自導自演被綁架的鬧劇。目前溫男因謊報案情被行政拘留10天。