金門水頭港大型旅客服務中心即將營運　議會現勘「外型像工廠」

▲ 金門縣議會現勘水頭港大型旅客服務中心。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期大會今（29）日召開專案報告，洪允典議長偕同陳泱瑚、陳錦偉、洪鴻斌、張雲量、王國代等議員及縣府官員至水頭港大型旅客服務中心現地實勘，由於現場尚在趕工，議員也陸續提出許多意見，甚至也有議員表示建築物外型有像一根根的煙囪，搞得很像工廠一樣，洪允典要求港務處盡速納入改善。

港務處處長許嘉興表示，旅服中心將在1月15日開始試營運。不過會勘中，陳錦偉表示，場站內的廁所都很小間，未來每年要容納三五百萬的旅客，這樣如何滿足旅客的服務需求，無法符合國際旅客中心的服務水準；陳泱瑚則是指出，旅客服務中心的外型上面一根根的，整體造型很像工廠一樣，這些也要盡速美化一下，別把國門搞得像工廠一樣，接下來一行人也繼續勘查旅客動線，結果也發現出境登船口動線容易打結，以及由三樓下一樓動線太長，造成旅客從買票到登船竟然需要25分鐘，更有其他議員細心發現，還沒開始使用就已經有部分構件生鏽了。

洪允典表示，水頭大型旅客服務中心當時捨棄國際建築大師石上純也的設計，而改用姜樂靜建築師的設計實在是太遺憾了，現在把國門搞得像工廠一樣更是不對，他也要求港務處務必針對議員現場提出的問題，盡快提出改善方案並著手改善，在改善後才可以營運，這樣才可以確保旅客進出港的服務品質及質量。

金門水頭港大型旅客服務中心在1月15日即將試營運，現場猶如工地一般，而議員們又提出那麼多問題需要改善，是否能如期營運，頗為耐人尋味。