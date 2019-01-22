男子遭騙操作ATM匯款　員警及時阻詐保48萬血汗錢

▲台南市警六分局金華所警員周欣宏（左）、陳柏全等2員，及時阻止王姓男子遭詐騙，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區1名王姓男子，接獲詐騙集團手機電話，假借先前購買電影票扣款輸入錯誤，要求重新操作提款機輸入資料，男子不疑有詐，即至全家超商操作ATM，幸得警方趕來攔阻，成功保住男子帳戶內存款48萬餘元。

台南市警六分局金華所警員周欣宏、陳柏全等2員，1月21日晚上7時17分執行巡邏勤務時，獲報南區金華路二段384號有民眾需協助；警方趕抵時，經超商高姓店員表示有位男子，欲匯款大筆金額，驚覺有異，即通知警方前來處理。

員警立即上前予以關懷攔阻，並說明此係常見之詐騙方法，王男向警方表示，他接到自稱台新銀行的員工來電，對方稱因先前購買電影票扣款輸入錯誤，請其重新操作提款機輸入資料，周等2員告知王男此乃常見詐騙技倆，千萬別再聽信詐騙電話的指示，成功保住王男辛苦賺的48萬血汗錢。

王男向警方表示，接獲詐騙電話時又驚又疑，還好正要操作匯款時，金華所員警第一時間獲報前往了解，及時攔阻詐騙情事發生，否則將慘遭詐騙，辛苦賺的血汗錢流入詐騙集團的口袋。

市警六分局分局長呼籲，民眾若接到不明來電，假借購買物品扣款輸入錯誤，要求重新操作ATM轉帳時，千萬別上當，應冷靜詳加查證護荷包，以免被詐騙，並撥打165或110與警方聯繫，切勿依其指示匯款。