貴婦奈奈「心理痛苦」告人索賠300萬　法官：太多了

▲貴婦奈奈提告業者侵權，要求賠償300萬，法官認為太高了，15萬差不多。（圖／資料照／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者楊佩琪／台北報導

潛逃加拿大，被註銷台灣護照的貴婦奈奈（本名：蘇陳端），1年多前提告「時尚美人網路館」未經授權使用她的照片。台北地方法院判決部分勝訴，美人網應賠償15萬元。不過貴婦奈奈原本要求賠償的金額高達300萬，但法官認為，美人網將照片用在海報、立牌、網頁上其實不明顯，300萬要求太多，15萬差不多。

2009年4月21日，貴婦奈奈受邀為美人網開站記者會站台，卻發現美人網未經同意，使用她的照片作為其他活動的廣告宣傳，因此先發出律師函，要求撤除所有出現「貴婦奈奈」名稱與照片的文宣，2017年提告侵權，索賠300萬元。

貴婦奈奈認為，美人網嚴重侵害她的肖像權和姓名權，也嚴重誤導消費大眾，但她卻連代言費都沒有，還必須經常擔心要負擔法律上責任，導致心理受到莫大痛苦，因此財產上損失求償200萬，非財產上損失求償100萬元。

法官認為，要不要把個人的肖像、姓名和廠商連結，個人有決定的自主權，廠商未經同意擅用肖像或姓名等，不僅誤導消費者，也確實對人格法益造成嚴重傷害。且「出席記者會」和「代言」為不同契約範圍，美人網3次使用貴婦奈奈的照片、姓名，放在粉絲專頁上，又未標註「蒞臨記者會」等字樣，恐使消費者誤認貴婦奈奈就是代言人，可認定確實侵害肖像權等，公司應負連帶賠償責任。

不過，根據證人證述，貴婦奈奈同意美人網可使用她的照片宣傳開台，確實也並未明確約定使用範圍和期限。貴婦奈奈以曾經代言的商品、曾經簽下的契約，作為索賠的依據，法官認為，代言的商品不同、契約內容也不同，無法作為估算財務損失求償200萬元的依據。

加上被使用在網頁、立牌上的照片並不明顯，貴婦奈奈又未被要求撰寫代言文，或是出席相關行銷活動，也沒被禁止接受其他廠商的代言，因此財產損失估算為10萬元最恰當。

至於貴婦奈奈主張，心理上遭受痛苦壓力，撫慰金應為100萬，法官認為，5萬元即可。連同財產損失，美人網共需賠償貴婦奈奈15萬，全案可上訴。

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