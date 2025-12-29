男醫暗巷壁咚女病人！共進晚餐「誤認有情愫」...強吻一下慘了

▲男醫師對女病患「壁咚強吻」，被依強制猥褻罪起訴。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓醫師日前邀約有私交的女病患見面，晚上2人走到暗巷時，林醫師突然情感爆棚，以為雙方有默契可以進一步交往，順手把女病患推到牆上「壁咚」並吻了一下，女病患當場嚇傻，還好剛好有路人經過，中斷林醫師的行動，台北地檢署調查後，29日依強制猥褻罪起訴林醫師。

共進晚餐相處氣氛不錯

「壁咚」源於日文「壁ドン」，指得是將對方壓到牆邊，然後伸出單手拍向牆壁發出「咚ドン」的聲音，藉由單手扶著牆壁的姿勢，讓雙方有面對面近距離接觸的機會，在漫畫或偶像劇中，常被用為主角向心儀對象霸氣告白的橋段。

據了解，本案林姓醫師因工作關係認識女病患後，私下也保持聯繫了一段時間，因為聊天內容百無禁忌，林姓醫師覺得雙方已有情愫，因此約女病患一起共進晚餐，林醫師認為見面相處氣氛不錯，就在八德路某處暗巷，直接對女病患壁咚。

暗巷「壁咚」她瞬間嚇傻

女病患突然被林醫師控制突如其來的親吻嚇到，就在擔心遭到不測的時候，有長者坐著電動輪椅經過，林醫師才挪開讓女病患害怕的手臂，雙方距離拉開，女病患才如釋重負，事後向台北市警局中山分局報案，林姓醫師辯稱，以為女病患有默契願意有進一步的交往，但檢察官認為林醫師的壁咚強吻行為，已經構成強制猥褻，依法提起公訴。