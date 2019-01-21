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新莊KTV旁少女遭扯髮圍毆　保全怒斥：你們在做什麼

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▲▼新莊KTV旁騎樓發生少女遭人圍毆，警方派員到場駐守並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

▲新莊KTV旁騎樓發生少女遭人圍毆，警方派員到場駐守並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市新莊區中華路二段上一處KTV旁的大樓騎樓，21日0時許一名少女遭人持安全帽毆打，還被抓著頭髮在地上拖行，一旁有多名友人圍觀起鬨並且錄影，影片隨後貼在臉書社團上，引發網友討論。據了解，當時正在值勤的大樓保全，見到少女遭霸凌，憤怒的跑出門大喊「你們在幹嘛」，打人的一群人才悻悻然帶著少女一起離開現場。

影片中，被打的少女被另外3名少女持安全帽毆打後，拉扯髮摔倒在地，隨後其中一名打人的少女爆粗口，怒問「很會傳話是不是」，且用拳頭毆打少女頭部、背部，還施以掌撾，一旁多名男性友人起鬨錄影，少女倒地後，又遭打人的少女用腳踹頭並且扯髮拖行，誇張行徑令人髮指。

由於案發地點就在大樓管理室外，大樓保全見狀立刻跑出門外，並大聲喝斥「你們在幹嘛」，打人的一群人這才停止動手，並且帶著被打的少女悻悻然離去。警方調查發現，一行人並無到隔壁KTV消費，少女被打後也沒有逃跑求救，反而跟著打人的一方離去。

一旁超商的店員表示，這群青少年疑似就住在附近，時常在附近出沒，對附近打架已見怪不怪，只知道他們打完人後就離去，並不了解少女為何遭到這麼多人霸凌。

據了解，少女疑似是傳話內容有誤，才會遭到友人霸凌。警方表示，當時並無接獲民眾報案，但在見到影片後，已經派員前往現場了解情況，為了防止衝突擴大，警方也派員在大樓前駐守，目前正在調閱週邊監視器，要釐清事發經過，並盡速帶回相關涉案人。

▲▼新莊KTV旁騎樓發生少女遭人圍毆，警方派員到場駐守並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

▲員警在大樓管理室內，向目擊的保全詢問當時情形，並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊KTV旁騎樓發生少女遭人圍毆，警方派員到場駐守並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方派員在案發現場駐守。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊KTV旁騎樓發生少女遭人圍毆，警方派員到場駐守並調閱監視器畫面。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：保全,新莊,少女,圍毆,警察,霸凌

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