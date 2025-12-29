紅牌重機騎士深坑遭「野猴突擊」慘撞摔骨折　猴子當場死亡

記者陳以昇／新北報導

新北市深坑區文山路今（29日）下午，一名50歲呂姓男子騎乘紅牌大型重機行經此路段時，路旁樹叢突然竄出一隻野生猴子，導致呂男反應不及正面撞上。當場人車倒地受傷，造成左肩胛骨骨折，經送往萬芳醫院救治無生命危險，而闖禍的猴子則當場死亡，後續交由動保處處理。

▼行車紀錄器拍下車禍瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天下午1時許，呂姓男子騎乘市價約47萬元的Honda Forza 750大型紅牌重機，沿著深坑區文山路三段往石碇方向的外側車道行駛時，一隻野生猴子突然從路旁樹叢急速竄出衝到馬路。呂男在近距離下完全無法閃避，重機與猴子發生猛烈碰撞，呂男當場失去平衡，連人帶車重摔在地，滑行數公尺。

新店警分局獲報指稱「有人撞到猴子摔車」，員警與救護人員趕抵，初步檢視呂男傷勢，發現左肩胛骨骨折、左腿及右手掌均有明顯擦挫傷。隨即將他送往台北市萬芳醫院救治，所幸並無生命危險。至於釀禍的猴子，因遭高速撞擊，不幸當場死亡。警方隨後通報新北市動保處派員到場，將猴子遺體帶回處置。

▼猴子當場被撞擊死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼發生事故的Honda Forza 750機車價值約47萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）