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快訊／北市男疑行車糾紛遭砍　騎車逃至巷弄內忍痛求救

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▲▼楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

▲楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

14日凌晨1時許，一名33歲的楊姓男子騎車在北市大安區四維路一處巷弄內，疑似發生車禍，遭對方砍傷後報警，警消獲報到場後，發現楊男腹部遭利刃刺傷，而持刀傷人的嫌犯已經逃離，救護人員趕緊將他送往鄰近的國泰醫院救治，經治療後並無大礙，警方目前正在了解楊男被砍原因，並要追緝砍人的嫌犯。

據附近大樓管理員表示，當時有見到一輛貨車及機車好像發生車禍，騎車的一方疑似還有個女性友人，兩車疑似發生行車糾紛，管理員只看到救護車來，並不清楚事情經過。

警方表示，由於員警獲報後趕抵現場，只見到黑色轎車旁剩下的一點血跡，並無其他跡證，所以並不了解當事發經過。楊男送醫時，有一名女性友人陪同，他們向救護人員聲稱與人發生糾紛，而楊男腹部有一處穿刺傷，經過救護人員送醫治療後，並無大礙。

警方懷疑楊男與對方早有結怨，才會遭人持刀報復，目前已經調閱附近監視器，要釐清事發經過，盡速將砍人的嫌犯逮捕歸案。

▲楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

▲▼地上留下楊男血跡及擦拭血跡的衛生紙。（圖／記者趙永博攝）

▲▼楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

▲▼楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

▲事發在四維路巷弄內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼楊姓男子疑行車糾紛遭人砍傷，警方到場了解發生原因。（圖／記者趙永博攝）

▲一旁洗衣店老闆開門後，到愛車旁檢查車輛遭刮擦情形。（圖／記者趙永博攝）

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