110名保警支援機場防疫　中港澳旅客入境行李將全面安檢



▲警政署長陳家欽（中）前往桃園機場視察防疫情況，航警局長陳擇文（右）解說防疫動線。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

為貫徹行政院的國境防疫全面升級指示，警政署派遣110名保安警力針對中港澳地區飛抵台灣班機全面實施手提行李安檢措施，防止旅客違規攜帶豬肉食品入境，造成非洲豬瘟疫情蔓延擴散。

警政署接到指示後隨即調派保安警察第一總隊等警察機關警力，支援航空警察局配合農委員會及相關防疫機關加強檢疫工作，第1梯次支援警力110名，已經在18日早上8點開始執勤。

目前勤務採配合以X光機、檢疫犬及檢查人員等查驗方式，專責針對高風險地區入境旅客手提行李落實全面查驗安檢；署長陳家欽在18日下午前往桃園機場，視察支援警力配合執行安檢作業情形。

陳家欽指出只要內政部新買的安檢X光機設備完成、安檢動線完備後，將調集台北、新北、桃園、新竹等地區領有X光機輻射防護操作人員證照110名警力，支援投入機場安檢工作，防止旅客違規攜帶豬肉食品入境。

警政署表示，旅客經過行李安檢時間須多5至10分鐘，檢查過程雖會造成不便，但也希望旅客瞭解並配合政府防疫之重要性，主動將攜帶行李及物品打開，配合警方安檢工作，以加速檢查通關時間。

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