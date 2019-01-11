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中山分局涉貪警案外案　包庇色情酒店官警百萬交保

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▲▼北市員警包庇酒店收賄案，現任松山分局防治組長劉昌祺(左)，以及現任大安分局勤務指揮中心主任楊文振，皆曾擔任過中山一派出所長職務。（圖／記者趙永博攝）

▲北市官警包庇酒店傳出案外案，現任松山分局防治組長劉昌祺(左)，再爆出涉嫌包庇色情酒店，檢方諭令以100萬元交保。（資料照／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

現任台北市松山分局防治組長劉昌祺，在任職中山分局中山一派出所所長期間，涉嫌收賄包庇轄區色情酒店業者「夜王」、「星光閃閃」，台北地檢署訊後依收賄罪諭令250萬元交保。沒想到事後又被查出，劉昌祺疑似涉包庇另家業者「最愛」，10日再度遭調查局移送，與2名業者、7名證人一同至北檢偵訊，訊後以100萬元交保，並限制出境出海。

檢方查出，包含劉昌祺在內的4名官警，在任職中山一派出所所長期間，每個月至少向業者拿取4萬元。檢方2日，在複訊後諭令劉昌祺以250萬交保，另一名官警楊文正以100萬元交保，其餘兩名巡佐莊琦良、黃榮賢則被羈押禁見。

劉昌祺當時雖然被法官獲准交保，但檢調根據相關涉案人的供詞及手機訊息，發現劉在中山分局任職所長時，還包庇了另一家業者「最愛」。

檢方調查後發現，劉昌祺曾經在稽查「最愛」後，發現該酒店內有未成年份子出入，且提供色情服務，但卻沒有向業者開罰，懷疑劉昌祺是否有涉嫌包庇，為了釐清案情，檢方再度約談他與相關業者到案說明，且此案並不排除有其他共犯。

▲▼劉昌祺2日晚間才被諭令以250萬交保，今又被調查局移送北檢，訊後以100萬元交保。（圖／記者趙永博攝）

▲劉昌祺2日晚間才被諭令以250萬交保，今又被調查局移送北檢，訊後以100萬元交保。（資料照／記者趙永博攝）

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