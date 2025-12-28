連長激戰女中尉！車內嬌喊：吃吃　正宮見懷孕超音波照心碎

▲「虎躍部隊」已婚連長偷吃女中尉軍官，雙雙丟軍職。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者郭玗潔／桃園報導

「虎躍部隊」某已婚連長偷吃小5歲女中尉軍官，兩人不僅在營區附近租屋同居，還在車上有「真的很舒服嗎？吃吃」、「然後就勃了」等對話，被同為軍職的正宮發現蒐證後，正宮又在兩人租屋處看到女軍官懷孕的超音波照片，崩潰將兩人告上法院求償百萬。桃園地院審理，法官判定連長和女軍官侵害配偶權，要連帶賠償正宮40萬元。

正宮主張，她和中尉軍官阿偉(化名)結婚後生下3個孩子。今年1月25日晚間，她經阿偉同意幫他備份手機資料，竟發現阿偉和LINE暱稱「可愛小貓」的女同袍美美(化名)互稱「寶貝」、「親愛的」，兩人還分享生活點滴、傾訴思念之情。而阿偉出軌被抓包，為了請求原諒，將他和美美的對話紀錄等證據全部傳給她。

正宮指出，丈夫和美美使用的情侶APP頁面載有「我們的開始2024.09.03」，可知兩人當時就開始交往，並在對話內討論找租屋處、阿偉要如何離婚，美美更傳送「很想抱抱你。而且都沒有跟小小偉打招呼」、「寶貝剛跟你做完後」、「變得好想睡」等情色訊息，顯示兩人已發生性行為。

▲已婚連長和女軍官在車上對話露骨。（示意圖／翻攝自CFP）

正宮還發現，阿偉和美美在2025年2月2日於桃園市楊梅區同處於車上，兩人大聊「好想要咬你喔」、「不吃吃了…真的很舒服嗎？吃吃」、「真的很舒服啊」、「你好變態喔」、「然後就勃了」、「你剛才是想到什麼色色的，嗎？」、「嗯想你」，也提到兩人一起過夜、美美月經沒來擔心懷孕等話題，阿偉則安撫說早知道就跟美美訂婚，2人就可以一起申請留職停薪度蜜月，天天膩在一起半年等語。另在同年月24日十指緊扣逛賣場時，美美不時挽著阿偉的手臂，阿偉的手也不安分的輕拍美美的屁股，都顯示兩人已超越一般男女關係。

更讓正宮打擊的是，她驚覺丈夫之前以工作為由，在任職營區附近租屋，竟是做為和美美同居的愛巢。正宮還在該租屋處找到丈夫和美美臉貼臉、親吻的照片，以及美美在今年2月14日的懷孕超音波照。而兩人姦情曝光後，仍繼續高調交往，讓正宮痛苦不已，提告向兩人求償100萬。

全案審理時，阿偉辯稱正宮擅自下載他的手機資料，已侵害隱私權，而且雙方感情不睦已久，正宮發現婚外情時，也沒有特別反應，可見痛苦程度不大。何況他因婚外情已失業，還要扶養雙親和小孩，婚後他把薪水都交給正宮，自己沒有存款，正宮求償過高。美美則說，阿偉本來就想和正宮離婚，她和阿偉就算有肢體接觸，也沒侵害配偶權，而且她已退伍無收入，和阿偉交往時間短暫，侵害情節不嚴重。

不過法官認為，兩人明知阿偉已婚身分仍交往，不僅因在去年11月13日深夜於連長寢內關門獨處，被軍方懲處，兩人對話也談及親吻、性器官、同宿、月事未來怎麼辦等議題，可見已發生性行為，更有同居事實，已侵害配偶權。審酌正宮為現役軍人，阿偉、美美原本皆為中尉軍官，判兩人要賠正宮40萬元。可上訴。