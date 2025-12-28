　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連長激戰女中尉！車內嬌喊：吃吃　正宮見懷孕超音波照心碎

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「虎躍部隊」已婚連長偷吃女中尉軍官，雙雙丟軍職。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

「虎躍部隊」某已婚連長偷吃小5歲女中尉軍官，兩人不僅在營區附近租屋同居，還在車上有「真的很舒服嗎？吃吃」、「然後就勃了」等對話，被同為軍職的正宮發現蒐證後，正宮又在兩人租屋處看到女軍官懷孕的超音波照片，崩潰將兩人告上法院求償百萬。桃園地院審理，法官判定連長和女軍官侵害配偶權，要連帶賠償正宮40萬元。

正宮主張，她和中尉軍官阿偉(化名)結婚後生下3個孩子。今年1月25日晚間，她經阿偉同意幫他備份手機資料，竟發現阿偉和LINE暱稱「可愛小貓」的女同袍美美(化名)互稱「寶貝」、「親愛的」，兩人還分享生活點滴、傾訴思念之情。而阿偉出軌被抓包，為了請求原諒，將他和美美的對話紀錄等證據全部傳給她。

正宮指出，丈夫和美美使用的情侶APP頁面載有「我們的開始2024.09.03」，可知兩人當時就開始交往，並在對話內討論找租屋處、阿偉要如何離婚，美美更傳送「很想抱抱你。而且都沒有跟小小偉打招呼」、「寶貝剛跟你做完後」、「變得好想睡」等情色訊息，顯示兩人已發生性行為。

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲已婚連長和女軍官在車上對話露骨。（示意圖／翻攝自CFP）

正宮還發現，阿偉和美美在2025年2月2日於桃園市楊梅區同處於車上，兩人大聊「好想要咬你喔」、「不吃吃了…真的很舒服嗎？吃吃」、「真的很舒服啊」、「你好變態喔」、「然後就勃了」、「你剛才是想到什麼色色的，嗎？」、「嗯想你」，也提到兩人一起過夜、美美月經沒來擔心懷孕等話題，阿偉則安撫說早知道就跟美美訂婚，2人就可以一起申請留職停薪度蜜月，天天膩在一起半年等語。另在同年月24日十指緊扣逛賣場時，美美不時挽著阿偉的手臂，阿偉的手也不安分的輕拍美美的屁股，都顯示兩人已超越一般男女關係。

更讓正宮打擊的是，她驚覺丈夫之前以工作為由，在任職營區附近租屋，竟是做為和美美同居的愛巢。正宮還在該租屋處找到丈夫和美美臉貼臉、親吻的照片，以及美美在今年2月14日的懷孕超音波照。而兩人姦情曝光後，仍繼續高調交往，讓正宮痛苦不已，提告向兩人求償100萬。

全案審理時，阿偉辯稱正宮擅自下載他的手機資料，已侵害隱私權，而且雙方感情不睦已久，正宮發現婚外情時，也沒有特別反應，可見痛苦程度不大。何況他因婚外情已失業，還要扶養雙親和小孩，婚後他把薪水都交給正宮，自己沒有存款，正宮求償過高。美美則說，阿偉本來就想和正宮離婚，她和阿偉就算有肢體接觸，也沒侵害配偶權，而且她已退伍無收入，和阿偉交往時間短暫，侵害情節不嚴重。

不過法官認為，兩人明知阿偉已婚身分仍交往，不僅因在去年11月13日深夜於連長寢內關門獨處，被軍方懲處，兩人對話也談及親吻、性器官、同宿、月事未來怎麼辦等議題，可見已發生性行為，更有同居事實，已侵害配偶權。審酌正宮為現役軍人，阿偉、美美原本皆為中尉軍官，判兩人要賠正宮40萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

民眾黨告賴清德　控抹紅求償100萬

更多熱門

相關新聞

陳詩媛認「婚禮後每天都在焦慮」　吐真實心聲

陳詩媛認「婚禮後每天都在焦慮」　吐真實心聲

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟今年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在本月21日補辦婚宴。平時會透過社群記錄日常的她，今（27）日發文吐露孕期心聲，同時也揭露自己在婚禮過後最緊張的一件事。

饅頭媽倒數2月卸貨！　真實身材被拍

饅頭媽倒數2月卸貨！　真實身材被拍

抓包妻外遇　夫拍到「1部位」反挨告

抓包妻外遇　夫拍到「1部位」反挨告

她揪人夫摩鐵拍片3次　1張照成鐵證

她揪人夫摩鐵拍片3次　1張照成鐵證

妻外遇同事　夫靠Google導航留鐵證

妻外遇同事　夫靠Google導航留鐵證

關鍵字：

虎躍部隊連長女中尉懷孕小三婚外情

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面