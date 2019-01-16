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快訊／新莊賓士疑超速追尾撞UBER　幸運駕駛僅輕傷　

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▲▼賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，車上3人僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

▲賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，2車駕駛及乘客共3人受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市新莊區中正路與天泉街口，16日凌晨4時許，發生一起嚴重的追撞事故。白色賓士轎車當時行駛在中正路上，疑似車速過快，高速衝撞在路口迴轉的黑色UBER轎車，再失控撞上路邊停放的一輛貨車才停下，而UBER轎車遭撞後車尾全毀，且推撞到路邊停放的2部機車，賓士駕駛僅受輕傷，UBER乘客全身有多處擦挫傷，兩人分別送醫治療中，而UBER駕駛身上也有輕微擦傷，他向警方表示目前不需送醫，將會自行就醫。

警方表示，27歲的王姓男子，16日凌晨4時許駕駛白色賓士轎車，往三重方向行經新莊區中正路，在中正路與天泉路口，疑似車速過快，由後側追撞上一部從對向迴轉過來的黑色UBER轎車，再滑行撞上前方一部在路邊停放的貨車才停下。

賓士車車頭嚴重毀損，安全氣囊爆開，幸運的駕駛王男全身有多處輕微擦措傷，並無造成生命危險，據目擊者表示，王男車禍後還能自行走下車，到路邊休息，等待救護人員到場，最後被送往鄰近的迴龍醫院救治，所幸治療後並無大礙。

由於UBER轎車被賓士車高速衝撞，除了車尾部分全毀，且推撞路邊停放的2部機車，UBER後座所載的27歲的趙姓男乘客，頭部受到擦挫傷，被救護人員送往板橋亞東醫院救治，治療後並無大礙，32歲的駕駛張姓男子全身也有多處擦挫傷，但他認為不需送醫，表示會自行就醫。

警方到場拍照採證，並指揮交通，事後員警對雙方駕駛進行酒測，確認雙方皆無酒駕事宜。警方目前正在調閱路口監視器畫面，要釐清雙方肇事責任，而相關賠償事宜，要待轄區交通分隊裁定後，交由雙方保險公司處理。

▲▼賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，車上3人僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色賓士車頭嚴重毀損，撞上路邊貨車車尾後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，車上3人僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，車上3人僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

▲UBER轎車遭撞後推撞兩部機車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼賓士車高速衝撞迴轉的UBER轎車，車上3人僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）

▲警方到場後拍照採證，並在路口指揮交通。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：賓士,UBER,輕傷,新莊,車禍,中正路

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