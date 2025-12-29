長榮中學140週年校慶感恩餐會　席開140桌迎海內外校友

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市私立長榮中學創校邁入140週年，27日中午於福爾摩沙遊艇酒店隆重舉辦「百世榮美」校慶感恩餐會，席開140桌，廣邀海內外校友與長榮之友齊聚一堂，在感恩與歡慶交織的氛圍中，共同見證學校深耕教育、傳承信仰的重要里程碑。

活動以《青春詩歌回憶錄》揭開序幕，透過晨禱詩歌影像與熟悉旋律，重現校園信仰生活的點滴，喚起校友青春歲月的共同記憶，現場氣氛溫馨動人。

典禮中並頒發傑出校友獎，共計20位校友獲獎，橫跨企業經營、行政服務、專業服務、教育學術、社會服務、熱心奉獻及藝文體育等領域。其中，企業經營類包括經農企業董事長莊寬裕、福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、康寧顯示科技總裁曾崇凱等9人；行政服務類為路竹國小校長毛泰元；專業服務類則有台南地檢署主任檢察官錢鴻明、國家衛生研究院醫師郭書辰；教育學術類頒予前校務主任戴憲次等3人；社會服務類表揚前東吳大學教授黃昭弘、台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師；熱心奉獻類為校友會台北分會會長江清煙；藝文體育類則有紫繩永續設計董事長王靖惠及前中華女子足球國家隊教練張子濱。

此外，學校特別頒發三項紀念性獎項，「百世榮美家族卓越獎」由高家五代校友獲得，從第一代高再得至第五代高蕙欣、高祐昕，象徵教育薪火相傳；「百世榮美三十年教育奉獻獎」頒予家長會榮譽總會長李永利，其五名子女皆就讀長榮中學，並長年投入校務、設立張德明清寒獎學金；「一百四十週年LOGO設計獎」則由美工科78級校友林菊芳獲得，設計以校園建築元素為主軸，象徵長榮精神。

典禮中播放校慶影片《回家的人》，呈現校友與母校間深厚情感連結，並由前校務主任戴憲次帶領戴家校友及教職員獻唱《奇異恩典》，感恩上帝一路引領。董事長陳信良致詞引用聖經希伯來書，勉勵眾人追念蒙光照忍受苦難的往日，期許長榮中學持守信仰根基、培育祝福社會的學子。校長也感謝董事會、校友會、家長會及教會長期支持，強調學校歷經時代變遷，始終不變的是全人教育與信仰初心。校友會總會長蘇重仁則引用箴言，勉勵校友與師生專心仰賴耶和華，堅定前行。



活動貴賓雲集，包括台南市政府機要秘書陳宗明、東區區公所課長蔡俊男，以及董事會、家長會、校友會台北、台中、高雄各分會代表，並有多所國小、國中、高中職及大學校長、合作夥伴與教會界人士到場祝賀。典禮在全體齊唱校歌聲中圓滿落幕，象徵長榮中學承先啟後，迎向下一個榮美百年。