　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

長榮中學140週年校慶感恩餐會　席開140桌迎海內外校友

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市私立長榮中學創校邁入140週年，27日中午於福爾摩沙遊艇酒店隆重舉辦「百世榮美」校慶感恩餐會，席開140桌，廣邀海內外校友與長榮之友齊聚一堂，在感恩與歡慶交織的氛圍中，共同見證學校深耕教育、傳承信仰的重要里程碑。

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

活動以《青春詩歌回憶錄》揭開序幕，透過晨禱詩歌影像與熟悉旋律，重現校園信仰生活的點滴，喚起校友青春歲月的共同記憶，現場氣氛溫馨動人。

典禮中並頒發傑出校友獎，共計20位校友獲獎，橫跨企業經營、行政服務、專業服務、教育學術、社會服務、熱心奉獻及藝文體育等領域。其中，企業經營類包括經農企業董事長莊寬裕、福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、康寧顯示科技總裁曾崇凱等9人；行政服務類為路竹國小校長毛泰元；專業服務類則有台南地檢署主任檢察官錢鴻明、國家衛生研究院醫師郭書辰；教育學術類頒予前校務主任戴憲次等3人；社會服務類表揚前東吳大學教授黃昭弘、台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師；熱心奉獻類為校友會台北分會會長江清煙；藝文體育類則有紫繩永續設計董事長王靖惠及前中華女子足球國家隊教練張子濱。

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

此外，學校特別頒發三項紀念性獎項，「百世榮美家族卓越獎」由高家五代校友獲得，從第一代高再得至第五代高蕙欣、高祐昕，象徵教育薪火相傳；「百世榮美三十年教育奉獻獎」頒予家長會榮譽總會長李永利，其五名子女皆就讀長榮中學，並長年投入校務、設立張德明清寒獎學金；「一百四十週年LOGO設計獎」則由美工科78級校友林菊芳獲得，設計以校園建築元素為主軸，象徵長榮精神。

典禮中播放校慶影片《回家的人》，呈現校友與母校間深厚情感連結，並由前校務主任戴憲次帶領戴家校友及教職員獻唱《奇異恩典》，感恩上帝一路引領。董事長陳信良致詞引用聖經希伯來書，勉勵眾人追念蒙光照忍受苦難的往日，期許長榮中學持守信仰根基、培育祝福社會的學子。校長也感謝董事會、校友會、家長會及教會長期支持，強調學校歷經時代變遷，始終不變的是全人教育與信仰初心。校友會總會長蘇重仁則引用箴言，勉勵校友與師生專心仰賴耶和華，堅定前行。

▲台南市長榮中學140週年「百世榮美」校慶感恩餐會席開140桌，海內外校友齊聚福爾摩沙遊艇酒店，共同見證教育與信仰傳承的重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）
活動貴賓雲集，包括台南市政府機要秘書陳宗明、東區區公所課長蔡俊男，以及董事會、家長會、校友會台北、台中、高雄各分會代表，並有多所國小、國中、高中職及大學校長、合作夥伴與教會界人士到場祝賀。典禮在全體齊唱校歌聲中圓滿落幕，象徵長榮中學承先啟後，迎向下一個榮美百年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

兒奇蹟醒！父帶400斤玉米赴西螺福興宮

兒奇蹟醒！父帶400斤玉米赴西螺福興宮

於濁水溪畔有三百多年歷史並獲讚濁水溪守護神的太平媽祖再顯神蹟，12月的午後暖陽照耀廟埕，伴隨香火繚繞、信眾絡繹不絕，27日走入一名來自彰化永靖的梁先生，帶來新鮮甜香的玉米，與一家人虔誠跪拜於媽祖前殿。這400斤的鮮採玉米不是要買賣，而是一份感恩的心，是對「西螺媽祖太平媽」慈悲庇佑的見證與分享。

平林國小非營利幼兒園揭牌啟用

平林國小非營利幼兒園揭牌啟用

曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊高跟靴上陣

曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊高跟靴上陣

阿里山校慶竹子黑棕葉拱門　成網紅打卡點

阿里山校慶竹子黑棕葉拱門　成網紅打卡點

北一女校慶爆偷拍　校方加強反針孔偵測

北一女校慶爆偷拍　校方加強反針孔偵測

關鍵字：

長榮中學校慶感恩餐會

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面