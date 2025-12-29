▲星宇航空將重啟台中飛越南峴港航線。（圖／星宇航空）

記者許凱彰／台中報導

星宇航空台中直飛航班再增1航點！民進黨立委蔡其昌29日表示，「已經收到星宇航空確認」，未來將會開航台中（RMQ）直飛越南峴港（DAD）航班，於2026年3月31日上午開航，已於29日開始售票。

越南峴港為星宇航空台中直飛的第七個航點，目前包括澳門（MFM）、沖繩（OKA）、越南富國島（PQC）、宮古島（SHI）、高松（TAK）、神戶（UKB）以及即將開航的越南峴港（DAD）。根據星宇航空網站資訊，台中飛峴港會由A321 neo執飛，時間預計在每周二、五、日早上7點35分。

事實上，早在2023年星宇航空插旗台中之後，就有飛越南峴港的飛行計畫，於2024年4月正式首航，不過在該年12月就暫停了冬季班表，原本預計2025年3月要重啟，如今，蔡其昌在社群網站上透露，將會於2026年3月底開航。

蔡其昌還提到，「台中直飛東京成田」航線，雖然我方已準備就緒，但在日方量能等問題上，仍差臨門一腳。他說，已要求交通部協助與協調，在最短時間內確保航線能夠順利開航。