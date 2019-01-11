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社會 社會焦點 保障人權

貴婦奈奈告美人網侵權　逃亡中法院宣判獲賠15萬

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▲▼貴婦奈奈與父母合照。（圖／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）

▲貴婦奈奈潛逃前，提告「時尚美人網路館」侵權，求償300萬。（圖／資料照／翻攝自部落格「貴婦奈奈的福態日記」）

記者楊佩琪／台北報導

本名蘇陳端的貴婦奈奈，對「時尚美人網路館」提告侵權，求償300萬元。全案審理期間，貴婦奈奈潛逃出境引發喧然大波，幫她處理官司的委任律師也受到關注，不過雖然原告跑了，案子還是要處理，台北地方法院判決，美人網應賠償貴婦奈奈15萬元，其餘之訴駁回。

日前開庭，媒體關心，替貴婦奈奈打侵權官司的律師，有沒有被欠律師費？委任律師伍撤輿表示，2018年7月，都還有以電子郵件、電話等方式與貴婦奈奈聯繫，但12月開始便斷線，郵件寄出都未收到回信。不過官司還是要打完，而他領的是月薪，不會有影響，委任費由事務所負責，判決結果出爐後，交給事務所決定下一步該如何處理。

2009年4月21日，貴婦奈奈受邀為美人網開站記者會站台。根據美人網委任律師王智灝表示，雙方簽訂的是「無名契約」，貴婦奈奈也同意，記者會照片將可由美人網日後自行使用，而當時也付了1萬3000元站台費。

沒想到2012年收到貴婦奈奈的律師函，強調美人網未經同意使用照片作為其他活動的廣告宣傳，已涉犯侵權，要求撤除所有相關照片及使用「貴婦奈奈」為名的相關文宣。2017年，貴婦奈奈又對美人網提起民事告訴，並求償300萬元。

王智灝表示，收到律師函後，避免再起爭議，已善意撤除網站、車體廣告、活動海報等相關文宣，但明明簽約時貴婦奈奈也同意照片可供日後持續使用，不解為何突然又要提告，覺得相當無奈。

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