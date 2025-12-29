明天北東濕涼　強烈大陸冷氣團周四抵達「連凍4天」

記者周湘芸／台北報導

明天起東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，預計影響到元旦。周四晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五至下周日低溫下探7度，其中，周五北部及宜蘭1500公尺至2000公尺、中部及花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明、後天東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區有雨，且有局部大雨機率，北部、東半部及恆春有局部或零星短暫雨，中南部多雲到晴，北部及宜蘭高溫約19至22度，其他地區24至27度。

鄭傑仁指出，周四元旦強烈大陸冷氣團南下，周五至下周日清晨影響，其中，元旦整體降雨最多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北及宜蘭有短暫雨，竹苗、花東、恆春地區及中南部山區有零星雨，中南部平地為多雲。

他表示，周五桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，中部山區為零星雨，其他地區多雲到晴；周六至下周日水氣更少，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北及恆春有短暫雨。

鄭傑仁指出，受東北季風影響，周三跨年當天降雨以桃園以北及宜蘭為主，花東及竹苗也有零星降雨，中南部雲量少，若民眾想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不會受到煙霧干擾。

溫度方面，鄭傑仁表示，元旦北部、中部及宜蘭約14至15度，南部及花東16至18度；周五至下周日中部以北、宜蘭低溫9至12度，高溫不到15度，其他地區低溫13至15度，高溫20至21度。他也說，這波強烈大陸冷氣團最冷時間在周六清晨，中部以北、宜蘭局部空曠地區下探7度。

鄭傑仁指出，下周日白天強烈大陸冷氣團減弱，北部及東半部高溫18至20度，中南部18至22度。下周一仍受冷氣團影響，降雨增多，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及恆春為零星短暫雨，中南部多雲到晴，清晨西半部及宜蘭約11至15度，花東16至17度。

他表示，強烈大陸冷氣團影響，周五北部及宜蘭1500公尺至2000公尺、中部及花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪機率。另外，周五至下周日清晨新竹以南要留意日夜溫差大。

鄭傑仁也說，明天清晨苗栗以南有局部霧或低雲；明天東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

