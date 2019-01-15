裝潢工尾牙續攤喝酒遇攔檢逃　醉撞5車警追3百米逮人

▲李姓男子酒駕遇攔查不停，卻因為失控撞到車被警方攔停，遭到上銬逮捕。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

15日凌晨3時許，一名24歲的李姓男子參加完尾牙後，與一群同事在一處KTV喝酒續攤，酒後要駕車離去，沒想到在中興路上遇上警察臨檢，李男便加速逃逸，警方在後鳴笛尾隨，李男在中興路214巷巷內撞上一輛黑色轎車後才停下，警方隨後趕到喝令李男下車，並當場施以酒測，李男酒測值竟達0.48mg/L，最後被警方上銬帶回派出所偵訊。

警方表示，巡邏員警在中興路一處KTV前，見到李男從KTV出來後，開著銀色轎車載著一名友人準備離去，便上前盤查，不料李男見員警靠近後，便加速逃逸，警方呼叫警網支援，並依規定鳴笛尾隨。

李男一路從中興路，沿著福德二路，最後轉進原興路，警方一路尾隨約300公尺，而李男在巷內轉彎處失控撞上2部機車，又衝撞對向一輛黑色轎車後才停下，黑色轎車被強大撞擊力道逼退，波及停在後面的2部機車及民宅，所幸並無造成人員傷亡，警方也在李男撞車後，馬上趕到現場將他攔停。

強大撞擊力道及聲響，驚醒附近的居民，出來查看才發現是警方攔查轎車發生撞車意外，員警喝令李男下車，李男自知無法逃脫，便乖乖配合酒測，沒想到酒測值達0.48mg/L，員警依法將他上銬帶回派出所，也叫醒與李男同車的同事，讓他下車休息。

▲同車友人被員警叫醒後，蹲在路邊休息。（圖／記者趙永博攝）



警方調查，李男從事裝潢業，當天參加公司尾牙後，與同事一起到KTV飲酒續攤，結束後要載住附近的同事返家，並無任何前科。他向警方供稱，當時因為知道自己喝酒，一時心虛才會逃跑，事後十分後悔做出這樣的事。

李男在被攔檢時，打電話通知公司同事，2名同事便趕到現場來關心。李男的老闆表示，在KTV飲酒時，就有提醒李男不要存僥倖心態酒後駕車，沒想到一出了KTV大門，他還是一溜煙的開車走了。李男的老闆也到事故現場，向車輛受到波及的住戶表示，將負起所有被波及車輛及住戶的損失。

警方訊後依公共危險罪，將李男移送法辦，警方也再次呼籲駕駛人，年關將近也是尾牙旺季，駕駛人切勿在酒後開車，建議搭乘大眾運輸工具或是合法代駕，以免發生意外。

▲▼被李男撞倒的4輛機車。（圖／記者趙永博攝）



▲警方依法實施酒測，酒測值達0.48mg/L。（圖／記者趙永博攝）



▲▼李男駕駛的銀色轎車左前車頭毀損，遭撞的黑色轎車除了車頭毀損，輪胎也爆胎。（圖／記者趙永博攝）



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