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三重轉彎車撞死行人　小黃誤闖車禍現場跡證險遭毀

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▲▼三重一輛轎車轉彎高速衝撞行人，造成86歲的葉姓老翁不治身亡。（圖／記者趙永博翻攝）

▲三重一輛轎車轉彎高速衝撞行人，造成86歲的葉姓老翁不治身亡。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區集美街與重新路4段路口，22日清晨5時許發生一起嚴重的死亡車禍。24歲的陳姓美髮師駕駛白色轎車從重新路4段右轉進集美街時，疑似天色昏暗未注意前方路況，撞到一名在路上行走的86歲葉姓老翁，老翁當場沒了呼吸，警消獲報趕到現場後，才將葉姓老翁送往市立三重醫院救治。

警方調查，開車的陳姓駕駛22日清晨開著車，從重陽路四段轉進集美街時，疑似天色昏暗，不慎撞上葉姓老翁，強大撞擊力道讓汽車前擋風玻璃碎裂成網狀，而老翁當場彈飛，並且失去生命跡象。

一旁民眾看到車禍發生，便立刻打電話報警，警方與救護人員到場後，將葉姓老翁緊急送往市立三重醫院急救，但經急救後仍宣告不治。

警方到現場發現老翁失去生命跡象，立即派請救護車將老翁送醫搶救，但現場警方卻忘了拉起封鎖線，造成一輛小黃誤闖車禍現場，險些破壞現場證據。

而肇事駕駛下車後，現場員警並未對駕駛進行酒測，而是顧著阻擋記者鏡頭，過許久後才對陳姓駕駛補測，不禁讓人聯想是否因為有「特殊關係」，才對陳男有不同規格禮遇。

由於陳姓駕駛向警方供稱，當時葉姓老翁並未走在斑馬線上，發現時已經來不急，最後才不慎撞上，警方目前正調閱相關監視器畫面，對於車禍肇事責任歸屬及發生原因，警方認為還要等待轄區交通分隊進一步釐清。

▲▼三重一輛轎車轉彎高速衝撞行人，造成86歲的葉姓老翁不治身亡。（圖／記者趙永博翻攝）

▲轎車擋風玻璃碎裂成網狀，可見當時撞擊力道不小。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：警察,車禍,誤闖,行人,小黃,死亡

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