　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3情況反恐攻！陳其邁親督陣　高雄跨年重兵演練持刀、煙霧彈攻擊

記者賴文萱、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

2026跨年即將到來，因應1219北捷攻擊事件讓人餘悸猶存，高雄市政府今（29）日晚間6點30分舉行「2026高雄跨年晚會實兵演練」。市長陳其邁表示，今天模擬了3種劇本，包含在捷運站、跨年舞台前及鄰近百貨公司的攻擊事件，會從今晚演練結果來看還有哪些不足之處再來改進，全力落實維安計畫。

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼借鏡北捷案！高雄跨年重兵演練模擬持刀、丟煙霧彈攻擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁今晚出席「2026高雄跨年晚會實兵演練」，並選在捷運凱旋站人潮聚集處，進行危安攻擊多重災難模擬演練。他指出，這是因應台北捷運之前無差別攻擊事件所做的實兵演練，高雄跨年的大型活動人數擁擠程度會超過台北捷運站的規模，為了確保人員的安全，也提升高雄市政府相關的應變處理的機制，所以今天進行了三個劇本的模擬。

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼陳其邁下令高雄跨年重兵，演練現場畫面曝。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

其中，包含在捷運站、舞台前方，以及臨近百貨公司里面的攻擊事件，陳其邁也特別下達指令，演習的地點以捷運站為主，因為捷運站在當天疏運的人潮情況複雜，因此包括疏散、警力部署以及追查兇嫌等這些相關SOP。

陳其邁提到，事實上，高市府之前也針對世運演唱會跟國土安全辦公室聯合做相關無差別事件攻擊演練，這一次把他移到捷運站來做實兵演練，希望警察局能夠以這一次為範本，檢視有哪些做得不好的地方或需要改善的地方，並立刻提出檢討改進，全力落實相關維安計畫。

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝　「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司表示，為確保行車安全及提升服務水準，針對跨年活動也事前進行歹徒在凱旋站人潮聚集進行危安攻擊之多重災難模擬演練，透過內部各單位與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，共同救災，優化面對各項異常事件之緊急應變能力，同時每日加強巡邏並即時回報，希望提供民眾安心的搭車環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

模擬地震釀管線洩漏南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

模擬地震釀管線洩漏南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

為提升工業區面對地震後管線洩漏及火災事故的初期應變能力，台南市消防局23日與奇美實業股份有限公司合作，在其廠區內辦理「模擬地震導致管線洩漏及火災事故」示範性演練，結合企業自衛消防編組與消防專業救援，實地驗證科技化救災與企業自主防災的整合成效。

跨年維安升級！高雄動員1200警力

跨年維安升級！高雄動員1200警力

北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級

北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級

炸彈客威脅「下午1點半引爆」！高雄鐵警急巡檢

炸彈客威脅「下午1點半引爆」！高雄鐵警急巡檢

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

關鍵字：

跨年演練高雄維安捷運安全實兵演練陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面