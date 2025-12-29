3情況反恐攻！陳其邁親督陣　高雄跨年重兵演練持刀、煙霧彈攻擊

記者賴文萱、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

2026跨年即將到來，因應1219北捷攻擊事件讓人餘悸猶存，高雄市政府今（29）日晚間6點30分舉行「2026高雄跨年晚會實兵演練」。市長陳其邁表示，今天模擬了3種劇本，包含在捷運站、跨年舞台前及鄰近百貨公司的攻擊事件，會從今晚演練結果來看還有哪些不足之處再來改進，全力落實維安計畫。

▲北捷案借鏡！高雄跨年重兵演練現場畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼借鏡北捷案！高雄跨年重兵演練模擬持刀、丟煙霧彈攻擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁今晚出席「2026高雄跨年晚會實兵演練」，並選在捷運凱旋站人潮聚集處，進行危安攻擊多重災難模擬演練。他指出，這是因應台北捷運之前無差別攻擊事件所做的實兵演練，高雄跨年的大型活動人數擁擠程度會超過台北捷運站的規模，為了確保人員的安全，也提升高雄市政府相關的應變處理的機制，所以今天進行了三個劇本的模擬。

▲▼陳其邁下令高雄跨年重兵，演練現場畫面曝。（圖／記者吳世龍攝）

其中，包含在捷運站、舞台前方，以及臨近百貨公司里面的攻擊事件，陳其邁也特別下達指令，演習的地點以捷運站為主，因為捷運站在當天疏運的人潮情況複雜，因此包括疏散、警力部署以及追查兇嫌等這些相關SOP。

陳其邁提到，事實上，高市府之前也針對世運演唱會跟國土安全辦公室聯合做相關無差別事件攻擊演練，這一次把他移到捷運站來做實兵演練，希望警察局能夠以這一次為範本，檢視有哪些做得不好的地方或需要改善的地方，並立刻提出檢討改進，全力落實相關維安計畫。

▲▼高雄跨年重兵演練現場畫面曝 「3劇本」反恐攻 。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司表示，為確保行車安全及提升服務水準，針對跨年活動也事前進行歹徒在凱旋站人潮聚集進行危安攻擊之多重災難模擬演練，透過內部各單位與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，共同救災，優化面對各項異常事件之緊急應變能力，同時每日加強巡邏並即時回報，希望提供民眾安心的搭車環境。