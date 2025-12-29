駕駛強勢倒車「人肉占位女嚇閃」　律師揭後果

記者陳俊宏／綜合報導
一名女子試圖以身軀占空的停車位，沒想到遇上駕駛直接倒車，嚇得倉皇閃避。對此，律師顏紘頤表示，駕駛看是很解氣，但這個行為只是幫自己增加被告的法律上風險而已。
可能成立過失傷害
顏紘頤在臉書說，駕車往人靠近，本身就是一個不應鼓勵的危險行為；如果不小心撞到人，成立「過失傷害」的機率非常高，有時候甚至可能會被認為有故意傷害的意思，而成立「傷害罪」。
顏紘頤指出，如果撞傷對方，是不能主張因為對方強占車位，妨害您停車來作為免責的理由。
▲▼女子「人肉占車位」，遭駕駛強勢倒車。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）
最好請警察處理
顏紘頤認為，不管從哪個角度來講，都不需要為了一個停車位，而犯過失傷害，甚至是傷害罪吧，這時最好的方式還是請警察來處理，解決停車糾紛。
YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」分享影片指出，事發地點位於桃園市中壢區松勤路，一名駕駛於24日傍晚約5時45分，在市區繞行尋找停車位時，發現路旁出現一個空的停車格。未料格子內卻站著一名女子，以身體占位。
從畫面可見，該名女子身穿藍色上衣，站在停車格內不斷舉手示意，試圖阻止車輛停放。不過，駕駛並未下車理論，也沒有與對方交談，而是開啟雙黃燈後直接倒車入庫，過程中態度相當果斷。女子見狀，只好迅速離開現場。
事後，駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路，並在貼文中直言「她真的以為我不敢直接倒車欸」。影片曝光後，迅速引發網友熱議。
