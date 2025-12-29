駕駛強勢倒車「人肉占位女嚇閃」　律師揭後果

記者陳俊宏／綜合報導



一名女子試圖以身軀占空的停車位，沒想到遇上駕駛直接倒車，嚇得倉皇閃避。對此，律師顏紘頤表示，駕駛看是很解氣，但這個行為只是幫自己增加被告的法律上風險而已。

可能成立過失傷害

顏紘頤在臉書說，駕車往人靠近，本身就是一個不應鼓勵的危險行為；如果不小心撞到人，成立「過失傷害」的機率非常高，有時候甚至可能會被認為有故意傷害的意思，而成立「傷害罪」。

顏紘頤指出，如果撞傷對方，是不能主張因為對方強占車位，妨害您停車來作為免責的理由。