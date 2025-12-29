建商女特助激情偷吃總經理！二寶媽崩潰　同事：連工地的人都知道

▲公司同事透露，在監視器畫面看到男女雙方在辦公室內摟摟抱抱。（示意圖／AI協作）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名人妻阿琳控訴丈夫阿強與公司特助小琪（皆化名）發展不倫戀情，導致婚姻破裂。一審法院認定小琪與阿強的曖昧對話及金錢往來證據明確，判小琪須賠償阿琳60萬元精神慰撫金。小琪不服上訴，惟高雄地院二審駁回上訴，維持原判，全案確定。

判決指出，阿琳與阿強於民國96年結婚，育有兩名子女。小琪自111年10月起擔任某建商公司總經理阿強的特助。自小琪到職不到一個月，便與阿強關係密切，雙方頻繁以「想抱妳」、「我硬了」等親密語句對話，甚至互傳自拍照。阿強曾於訊息中承諾「10月5日簽字離婚」，並提及與小琪共築新居的規劃，表明欲與其共度未來。

阿琳舉證阿強與小琪間大量LINE對話，以及公司同仁、老闆提供的證詞，均顯示兩人有逾越一般同事關係之情事。阿強也曾對同事坦言：「我們除了性行為外其他都做了」，更透露兩人曾因醉酒而發生關係。

公司老闆吳男也出庭證稱，應該是在112年夏天，他透過公司監視器畫面看到小琪與阿強在辦公室內摟摟抱抱，阿強還搭著小琪的肩膀一同走入辦公室，舉止親密遠超同事之間應有分寸。他強調：「全公司的人都知道他們的關係，連工地的人都知道小琪是阿強的小三」，新進員工甚至常問起兩人是否正在交往。

小琪辯稱兩人僅有工作往來，匯款70萬元為代購公司員工禮品用途，且否認破壞婚姻關係。不過法院認定，相關對話與行為已構成對婚姻誠信義務的重大侵害，屬不法侵害配偶身分法益。考量雙方經濟狀況及事件影響程度，60萬元慰撫金屬合理範圍。

法院並強調，婚姻中誠實義務為基本核心，一旦第三者介入造成婚姻破裂，即構成重大人格法益侵害，得請求非財產上損害賠償。本案經二審確認證據充分，駁回小琪上訴，維持原判，阿琳勝訴確定。