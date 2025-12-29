台東餐廳員工拾獲大陸護照　陸籍交換生接警電話才知證件掉了

▲餐廳員工拾獲大陸護照，池上警30分鐘內助交換生取回護照。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所於28日19時17分許，接獲熱心民眾將拾獲之大陸地區護照送至派出所，請求警方協助處理。經了解，該護照係池上鄉「豆之間餐廳」員工於店外地面發現，因察覺為重要身分證件，立即通報並親自送交警方，展現拾金不昧的善行義舉。

池上聯合所所長蔡欣妤受理後，隨即依標準作業程序展開查證，並運用警政系統比對身分資料，迅速確認護照持有人為就讀北部某大學之大陸籍交換學生。經進一步查詢得知，該名學生已於當日晚間自池上搭乘火車前往台東市。

為確保證件能即時歸還，池上聯合所立即聯繫校方協助查詢聯絡方式，並由關山分局外事承辦警員吳詩韓主動致電通知當事人。該名交換學生接獲警方來電後，才驚覺護照已不在隨身包包內，對警方即時通知深表驚訝與感謝，隨即再度搭乘火車折返回池上，親自前往池上聯合所領回護照，順利避免後續行程及居留手續受影響。

蔡欣妤表示，護照屬高度重要之身分證明文件，一旦遺失，恐影響居留、就學及出入境等相關權益。本案能迅速圓滿處理，除仰賴餐廳員工第一時間拾獲並送交警方的善心，也展現警方即時查證、跨單位聯繫與外事協調的專業效率，並透過與校方密切合作，在30分鐘內成功聯繫到當事人，讓來台就學的交換學生深刻感受到台灣警方的友善與溫暖。

關山警察分局呼籲，民眾如拾獲護照、身分證、居留證、健保卡等重要證件或貴重物品，切勿自行保管或私下轉交，應立即送交就近派出所或撥打110請警方協助處理，以避免證件遭不當使用並保障失主權益；同時也提醒民眾外出時應妥善保管隨身物品，如不慎遺失證件，應儘速報案，以利警方協助尋回。