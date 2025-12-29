　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

共軍東部戰區今（29）日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。大陸國防部發言人張曉剛表示，此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，並稱近來外部勢力在「台灣問題」上頻頻越界踩線，給「台獨」分裂勢力壯膽打氣。

張曉剛晚間9時許就東部戰區「正義使命-2025」演習發布「答記者問」。問題是：「有外媒評論，此次軍演是針對美國近期大規模對台軍售。請問對此有何評論？」值得注意的是，在這篇「答記者問」當中，四度提及「外部勢力」，但未直接點名是軍售台灣的美國，還是發表「台灣有事論」的日本。

張曉剛表示，東部戰區第一時間發布了組織「正義使命-2025」演習資訊，此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。

張曉剛稱，近來外部勢力在「台灣問題」上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。他稱，賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀「獨」挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。

張曉剛表示，「台獨」同台海和平水火不容，外部勢力縱容支持「台獨」只會引火燒身、自食惡果。他稱，「我們敦促有關國家放棄『以台制華』幻想，停止在『台灣問題』上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志。」

張曉剛最後稱，正告民進黨當局「倚外謀獨」注定失敗、「以武拒統」死路一條。他說，解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

