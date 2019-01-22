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雙載機車疑違規行駛公車道又超速　打滑撞分隔島1死1傷

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▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市文山區羅斯福路5段上，22日凌晨1時許，一對情侶騎乘機車，從公館往新店方向違規行駛在公車車道，不慎自摔撞上分隔島，2人當場噴飛，18歲的機車騎士林姓男子當場呼吸停止，而坐在後座的18歲李姓女友，則是全身多處骨折，警消到場後，才將2人分別送往鄰近的醫院救治。

警方表示，22日凌晨1時許，林男騎乘機車載著李女，沿著羅斯福路5段從公館往景美方向行駛，在接近萬盛街口，機車因不明原因打滑，2人當場跌落地面，由於車速不慢，機車滑行後筆直撞上公車分隔島，再彈向中央分隔島。

騎士林男當場失去呼吸心跳，而李女則身受重傷，後方汽車駕駛見狀停車下來察看，發現林男沒了呼吸，嚇得趕快打電話報警。

警消趕抵現場後，將林男先送往萬芳醫院搶救，但因林男傷勢過重，最後仍宣告不治；李姓女友全身雖有多處骨折，但意識清楚，被救護人員送往國泰醫院救治，目前正在治療中。

警方調查，林男與李女22日凌晨騎乘機車返家，途中林男違規行駛在公車車道內，據目擊者指稱車速飛快，應該有破百，不知為何原因突然摔車，才會發生如此憾事，警方目前還在等待醫院抽血檢驗，才能確認林男是否有酒駕。

警方事後通知雙方家屬到派出所，協助處理車禍後續事宜，至於機車違規部分，員警也依道路交通處罰條例45條，開出600元罰單。目前處理員警還在調閱相關監視器畫面，要盡早釐清車禍發生的來龍去脈。

▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼機車撞車後車頭全毀，車上物品在公車道上散落一地。（圖／記者趙永博攝）

▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲情侶騎車撞上公車安全島後才彈飛。（圖／記者趙永博攝）

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