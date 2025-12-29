望龍埤野鴨被抓走！員山鄉公所解惑　受託團體：第三次了

▲員山鄉望龍埤移走部分野生鴨禽受網友關注。（圖／翻攝《宜蘭知識+》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭知名景點之一的員山鄉的望龍埤風景區，鴨群悠游吸引遊客，但13日網友發現有人把鴨子抓走，並質疑為何可以抓？其他網友紛紛留言：「冬天，薑母鴨缺貨」、「鴨的去向應該交代清楚！」、「拿去做鴨賞？」。公所表示，當天共有9隻鴨被移置。另因民眾放養鴨禽數量過多，造成髒亂臭味，甚至遊客滑倒，所以請民間團體幫忙妥善移置護生協會園區安置。

針對望龍埤的鴨子抓走一事，員山鄉公所說，民眾長期放養及餵養鴨禽，導致望龍埤的鴨禽數量過多，飼料及食物殘渣造成埤區周邊環境惡臭髒亂，甚至出現遊客滑倒等，鄉公所為加強管理，兼顧環境衛生與遊憩安全，針對被放養的家禽進行妥善安置，湖區原有自然生態的動物不受影響，感謝民間團體「一起幫助雞鴨鵝」社團等單位配合。

鄉公所強調，移走部分鴨隻是在做對的事，並請民眾切勿隨意放養鴨禽，避免數量失控影響生態平衡；另也請遊客勿任意餵食鴨禽，減少食物殘渣造成的環境髒亂與氣味問題；共同維護望龍埤整潔與安全環境，讓每位到訪遊客都能有良好的觀景體驗。

「一起幫助雞鴨鵝」社團表示，13日移鴨行動是員山鄉公所正式委託，且已是第三次受託協助移置鴨禽，所有移置的鴨隻均送往合法的護生協會園區安置，每次救援鴨禽數量與安置去向都會在社團內部公告，資訊公開透明。